공연 중 무대 불 꺼져…마무리 못하고 퇴장 日 콘서트·뮤지컬·영화 개봉 취소 잇따라 中 ‘한일령’ 본격화 우려…“가수 모욕” 비판

[헤럴드경제=신소연 기자] 지난 27일 중국 상하이에서 열린 ‘반다이 남코 페스티벌 2025’ 현장. 인기 애니메이션 ‘원피스’의 주제가로 잘 알려진 일본 가수 오츠키 마키가 무대에서 원피스 엔딩송 ‘메모리즈’를 열창하는 가운데 무대의 불이 꺼지며 노래가 중단됐다.

가수의 노래를 따라부르던 관객들이 갑작스런 암전 사고에 당황하던 찰나, 행사 관계자로 보이는 3명의 스텝이 오츠키 마키를 무대 밖으로 안내했다. 공연 도중 갑작스럽게 퇴장당한 것이다.

오츠키 뿐만 아니다. 최근 일본 가수가 중국 공연 도중 퇴장당하거나 하루 전날 공연이 취소되는 일이 빈번하게 일어나면서 중국의 ‘한일령’(限日令)이 본격화된 것이 아니냐는 분석이 설득력을 얻고 있다.

30일 교도통신과 산케이신문 등에 따르면, 애니메이션 ‘원피스’ 주제곡을 부른 일본 가수 오츠키 마키는 지난 28일 상하이에서 열린 ‘반다이 남코 페스티벌 2025’에서 노래를 부르던 중 갑자기 조명이 꺼지고 음악이 끊겨 노래를 마무리하지 못한 채 황급히 무대를 떠났다.

소속 사무소 측은 홈페이지에 올린 글에서 “28일은 퍼포먼스 중이었지만, 부득이한 여러 사정으로 급거 중단할 수밖에 없는 상황이 됐다”며 “29일 출연도 같은 사정으로 중지됐다”고 설명했다.

오츠키가 퇴장하는 동영상은 유튜브 등 소셜미디어(SNS)를 통해 퍼지고 있다.

일본 애니메이션 콘텐츠를 체험하는 이 행사는 30일까지 개최될 예정이었으나, 전날 결국 중지돼 다른 일본 아이돌 그룹의 출연도 무산됐다.

앞서 하마사키 아유미는 지난 29일 예정된 상하이 공연에 대해 중국 주최사가 ‘불가항력의 요인’을 이유로 들어 공연 하루 전인 28일 취소했다. 하마사키는 SNS 계정에 “(28일) 오전에 갑자기 공연 중지를 요청받았다”며 “믿을 수 없고 말도 안 된다”고 말했다.

이외에 일본 가수 유즈, 피아니스트 우에하라 히로미의 중국 공연이 취소됐고, 영화 ‘일하는 세포’와 애니메이션 ‘짱구는 못말려’ 시리즈 개봉도 연기됐다.

또 연예기획사인 요시모토흥업의 공연, ‘미소녀 전사 세일러문’ 뮤지컬 등도 줄줄이 중지됐다.

이에 대해 교도통신은 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언을 계기로 촉발된 중일 간 정치 갈등이 문화 측면까지 영향을 미치고 있다고 봤다.

대중문화 저널리스트인 마쓰타니 소이치로는 “중국이 주한 미군의 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 배치에 반발해 2016년에 한류 드라마 방송을 제한했다”면서 “일본 엔터테인먼트를 둘러싼 상황이 더욱 험난해질 수 있다”고 우려했다.

산케이도 “다카이치 총리 발언에 중국 정부가 강하게 반발하는 가운데 일본 예능 콘텐츠에 대한 영향이 확산하고 있다”면서 “중국 정부가 다카이치 총리 발언에 대한 대항 조치로 일본 콘텐츠 배제를 시작한 것인지, 아니면 정부 의향을 고려해 지자체 당국이 과잉 대응을 하는 것인지는 아직 분명하지 않다”고 덧붙였다.

한편 산케이는 중국 정부가 일본 여행 자제령 근거로 제시한 일본 내 치안 악화, 중국인 대상 범죄 증가는 근거가 없는 주장이라고 반박했다.

이 신문은 살인·강도·방화 등 흉악 범죄 피해자가 중국인인 사건 수는 2023년 48건, 지난해 45건이었고 올해는 10월까지 28건이었다고 전했다. 또 일본에서 외국인이 피해를 본 형사 범죄 건수는 점차 늘고 있으나, 그중 피해자가 중국인인 사례의 비율은 조금씩 감소하고 있다고 주장했다.