유대인 가정에 태어나 나치 피해 해외로 이주 부조리 희비극 ‘로젠크란츠…’로 공연계 입문 연극·스크린 넘나들며 토니상·아카데미상 수상

[헤럴드경제=신소연 기자] 영화 ‘셰익스피어 인 러브’의 각본을 쓴 영국 극작가 톰 스토파드가 88세를 일기로 세상을 떠났다.

30일 AFP, 로이터 통신 등에 따르면, 스토파드의 소속사인 영국 문학·연예 기획사 유나이티드 에이전트는 29일(현지시간) 스토파드의 별세 소식을 전하며 “그는 그가 남긴 작품들과 천재성, 인간애, 재치, 불손함, 정신의 관대함, 그리고 영어에 대한 깊은 사랑으로 기억될 것”이라고 애도했다. 그는 자택에서 가족들이 지켜보는 가운데 임종한 것으로 전해졌다.

스토파드는 지난 1937년 체코슬로바키아의 유대인 가정에서 태어난 후 나치의 유대인 박해를 피해 싱가포르로 이주했다가 그곳에서 아버지를 여의었다. 이후 어머니가 영국 장교와 재혼하면서 8살에 영국으로 이주, 의붓아버지의 성으로 바꾸고 성장하는 등 파란만장한 유년기를 겪었다.

17세에 학교를 자퇴한 뒤 기자로 사회생활을 시작한 그는 셰익스피어의 ‘햄릿’을 주변 인물의 시선으로 변주한 부조리 희비극 ‘로젠크란츠와 길덴스턴은 죽었다’(1966년)로 공연계에 본격적으로 이름을 알렸다.

초연 이래 전 세계 250개 극단이 무대에 올리며 큰 사랑을 받은 이 작품 이후 스토파드는 60년가량 연극과 스크린, 라디오, TV 등을 넘나들며 지적인 통찰과 유머, 철학적 사유를 녹인 자신만의 색깔이 뚜렷한 작품을 써 현존하는 최고의 극작가라는 찬사를 받았다.

‘로젠크란츠와 길덴스턴은 죽었다’를 비롯해 ‘트라베스티스’, ‘더 리얼 씽’ 등으로 토니상 최고 연극상을 여러 차례 받았고, 대중적으로도 큰 사랑을 받은 영화 ‘셰익스피어 인 러브’로 1999년엔 아카데미 각본상을 받았다.

영화 ‘인디애나 존스’, ‘스타워즈’의 각본에도 참여한 그는 2020년 오스트리아 빈을 배경으로 유대인 가족의 이야기를 담은 자전적 작품 ‘레오폴트슈타트’를 선보여 호평받는 등 말년에도 창작을 멈추지 않았다.

1997년 기사 작위를 받은 그는 세 차례 결혼해 네 아들을 뒀으며, 아들 에드 스토파드는 배우로 활동하고 있다.