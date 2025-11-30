IPA·인천지방해양수산청·인천시

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천항 중고차 수출 활성화 방안을 마련하기 위한 전담 조직(TF)이 구성됐다.

인천항만공사(IPA)는 최근 인천지방해양수산청, 인천광역시와 역할분담 및 협업체계를 구축하기 위해 관계기관 TF를 구성·운영한다고 30일 밝혔다.

TF 구성은 인천항이 국내 중고차 수출 물량의 약 80% 이상을 담당하는 핵심 거점임에도 불구하고 최근 수출 단지 이전 문제와 물류 환경 변화 등 대내외적 과제에 직면함에 따라 관계기관 간의 긴밀한 공조가 필요해 조직됐다.

특히 TF의 가장 큰 특징은 선언적인 협력을 넘어 ‘실질적인 이행 방안’을 도출했다는 점이다.

3개 기관은 TF 내에서 각 기관이 수행해야 할 역할을 명확히 정립했으며 이 역할 분담을 기초로 향후 인천시와 IPA는 중고차 수출 활성화를 위한 심층적인 연구 용역을 공동·분담해 추진하기로 합의했다.

향후 추진될 용역에는 중고차 수출 산업의 고부가가치화 방안, 배후부지 활용 최적화, 관련 법·제도 검토 등 실효성 있는 중장기 로드맵이 담길 예정이다.

이를 통해 인천항 중고차 수출 산업이 한 단계 도약할 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다.

김상기 IPA 부사장은 “TF 발족은 인천항 중고차 수출 산업의 지속 가능한 성장을 위해 관계기관이 ‘원팀(One-Team)’으로 뭉쳤다는 데 큰 의의가 있다”며 “앞으로 유기적 협력으로 관련 용역을 속도감 있게 추진하고 인천항이 글로벌 중고차 수출 허브로 확고히 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

TF는 인천시 주도하에 진행 상황을 점검하고 업계의 애로사항을 청취해 정책에 반영하는 등 소통 창구로서의 역할도 수행할 예정이다.