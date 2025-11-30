[헤럴드경제=배문숙 기자] 한국무역보험공사는 올해 중소기업 지원 실적이 사상 최초로 100조원을 넘길 것으로 예상된다고 30일 밝혔다.

무역보험공사는 미래 성장 가능성을 심사하는 ‘특례보증지원’, 민간 기금 출연을 통한 저금리-고한도 금융지원 확대 등 올해 중소기업 지원을 강화해왔다며 이같이 전했다.

무역보험공사에 따르면 우리나라 수출기업의 절반 이상인 5만1000개사가 무역보험을 이용하고 있다.

앞서 무역보험공사는 지난 28일 서울 종로구 본사에서 ‘안심 수출 파트너스 DAY’를 개최했다. 전국 지방자치단체 관계자를 초청해 ‘5극 3특’(5대 초광역권·3개 특별자치도) 기반 중소기업 수출지원 확대를 위한 방안을 모색했다. 서울시청 등 10개 지자체 담당자에 대해 수출 유공 포상이 이뤄졌다.

또한 무역보험 제도와 우수 지원 사례를 공유해 각 지역의 수출지원 최일선에 있는 담당자들의 이해를 도왔다.

장진욱 무역보험공사 중소중견사업본부 부사장은 “지역 균형발전과 함께 우리나라 수출 확대를 위해서는 지역 수출기업에 대한 무보와 지자체 간 협력이 더욱 절실하다”며 “앞으로도 지차제를 포함한 수출지원 기관과 협력을 확대하고, 각 지역 현장의 목소리가 무역보험 정책에 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.