[헤럴드경제=이원율 기자]전남 화순군 도암면 우치리 야산 중턱에 엿가락처럼 휜 대형 풍력발전기 철거 공사가 시작됐다. 사고 7개월만이다.

30일 화순군과 풍력발전 민간사업자 A 사에 따르면 휜 풍력발전기를 분해·절단하는 철거 작업이 최근 본격적으로 이뤄지고 있다.

지금껏 A 사는 철거 작업을 위해 대형 타워크레인 3대를 두고 안전 작업 계획서를 승인받는 등 사전 작업을 해왔다.

분해·절단된 구성품은 우선 공사 현장 인근에 보관하고 있다.

일부는 고철로 팔고, 블레이드(날개)와 나머지 구성품은 폐기물로 처리할 계획이다.

철거는 내달 중순께까지는 마무리될 것으로 보인다.

철거 작업이 끝나면 산림 복구 작업도 이어질 계획이다.

A 사는 타워크레인 설치 및 진입로 확보 등을 위해 관계기관으로부터 승인을 받아 철거 현장 주변의 나무를 벴다.

벤 나무의 크기와 수량 등을 고려한 산림 복구 계획에 따라 원상복구 작업을 실시할 방침이다.

높이 127m의 풍력발전기 타워(지지대)가 쓰러지듯 휜 사고는 지난 4월21일 오전 2시50분께 발생했다.

다행히 인명피해는 없었다. 제조사가 사고 원인을 조사했지만 뚜렷한 원인은 밝혀지지 않은 것으로 전해졌다.

당시 화순군 측은 “날개가 떨어지는 등 전국에서 풍력발전 사고는 종종 발생했지만, 타워가 쓰러진 건 태백 이후 2번째로 알고 있다”며 “다행히 인명 피해나 주민 재산 피해로 이어지지 않았지만, 재발하지 않도록 원인 규명에 최선을 다할 것”이라고 했다.

당시 화순군은 후속 피해를 우려해 민간인 출입을 통제하고 정밀안전진단 등을 실시했다.