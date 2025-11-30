美 포브스 선정 ‘꿈의 직장 톱 100’ 국내에선 삼성전자와 LG전자 꼽혀

[헤럴드경제=신소연 기자] 미국 경제 전문 매체 포브스가 꼽은 ‘미국 내 꿈의 직장’에 삼성전자와 LG전자가 나란히 이름을 올려 주목된다. ‘꿈의 직장’에 꼽혔다는 것은 현지 고용 시장에서 높은 평판을 인정받았다는 방증이어서다.

30일 업계에 따르면, 포브스는 최근 시장조사업체 스태티스타와 함께 진행한 조사를 기반으로 미국 내 꿈의 직장으로 선정된 기업 및 기관 500곳을 발표했다.

이번 조사는 미국 내에서 직원 1000명 이상 규모의 사업장에 속한 직장인 14만명과 대학생 1만명을 대상으로 이뤄졌다. 급여 수준을 비롯해 직장 내 성장 기회, 전문성 개발, 근무 환경, 복리후생 수준 등 여러 항목을 통해 직장 만족도를 종합적으로 평가했다.

꿈의 직장 1위 기업은 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아가 차지했다. 이어 세인트 주드 어린이 연구병원, 마이크로소프트, 구글, 유니버설뮤직그룹 등이 최상위 순위에 포진했다.

한국 기업 중에서는 삼성전자(44위)와 LG전자(89위)가 상위 100위권 내 선정됐다. 이번 조사에서 이름을 올린 한국 기업은 삼성전자와 LG전자 두 곳뿐이었다.

삼성전자와 LG전자는 지난해 포브스가 발표한 ‘미국 엔지니어를 위한 최고 기업’ 조사에서도 각각 71위, 64위로 이름을 올린 바 있다.