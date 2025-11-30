[헤럴드경제=이원율 기자]부패 혐의로 수사선상에 오르자 직을 내려놓은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 비서실장 안드리 예르마크가 억울함을 토로했다고 우크라이나 언론이 전했다.

29일(현지시간) 키이우인디펜던트에 따르면 예르마크 전 실장은 전날 사퇴 직후 미국 일간 뉴욕포스트에 서한을 보내 “나는 전선으로 갈 것”이라고 했다.

또 “어떤 보복에도 준비가 돼 있다”며 더는 연락에 답하지 않더라도 양해해 달라고 전했다고 한다.

뉴욕포스트는 이와 관련, 예르마크 전 실장이 사표 제출 후 수 시간 후에 자사에 격앙된 문자 메시지를 보냈다고 보도했다.

예르마크 전 실장은 이 메시지에서 “나는 정직하고 품위있는 사람”이라며 “우크라이나를 섬겼고, (러시아가 우크라이나를 침공한)2022년 2월24일 이래 키이우에 있었다”고 했다.

그러면서 “그럼에도 나는 모욕당했고, 내 존엄도 보호받지 못했다”며 “젤렌스키에게 문제를 만들고 싶지 않기에 전선으로 갈 것”이라고 했다.

그는 “나를 겨냥한 추잡한 비난이 역겹다. 진실을 아는 이들로부터 지지를 받지 못한다는 사실이 더 혐오스럽다”며 “아마 우리는 서로 다시 만날 것이다. 우크라이나에게 영광을”이라고 했다.

뉴욕포스트는 그가 언제, 어떤 방식으로 전선에 가는지, 우크라이나군에 합류하려고 하는 것인지 등 구체적 내용은 언급하지 않았다고 했다.

예르마크 전 실장은 젤렌스키 대통령의 ‘분신’ 같은 참모로 통했다. 그는 에너지 공기업의 리베이트 비리를 수사하는 국가반부패국(NABU)이 자신을 핵심으로 지목하고 자택을 압수수색하자 28일 비서실장직을 내려놨다.

예르마크 전 실장은 평화 회담 주선부터 우크라이나 외교 정책 수립, 내각 인사 선발, 군사 작전 등 거의 모든 외교, 군사, 정치적 의사결정을 주도한 것으로 알려졌다.

우크라이나 일부 당국자와 서방 외교관은 예르마크 전 실장이 많은 상황에서 사실상 의사 결정자였다고 했다.

이와 관련, 젤렌스키 대통령은 텔레그램에 올린 영상과 함께 올린 메시지에서 미국과의 종전 협상은 문제없이 이뤄질 것이라고 강조했다.

젤렌스키 대통령은 “러시아는 우크라이나가 실수하기를 매우 원하지만, 우리 쪽에서는 실수가 없을 것”이라며 “우리 작업, 우리 투쟁은 계속된다”고 했다.

그는 “우리는 포기할 권리도, 물러설 권리도, 다툴 권리도 없다. 단결을 잃으면 모든 것을 잃을 위험이 있다”며 “우크라이나와 우리 미래를 위해 힘을 모아야 한다”고 강조했다.

그는 러시아가 우크라이나의 분열을 노리는 가운데, 이번 부패 스캔들이 약점이 되지 않도록 결속을 강하게 요청했다.