도암 이대봉재단에서 개최한 한국성악콩쿠르 대상에 서울대 재학생 박성민(베이스)씨가 선정됐다. 박 씨는 이번 수상으로 장학금 2000만원을 받게 됐다.

27일 도암 이대봉재단은 지난 26일 서울아트센터 도암홀에서 열린 제38회 한국성악콩쿠르에서 서울대 재학생 박성민 씨를 선정했다고 밝혔다.

한국성악콩쿠르는 우리나라 성악도를 육성지원하기 위해 이대봉재단이 매년 개최하고 있으며, 올해로 제 38회를 맞았다. 올해 역시 140여명의 성악도들이 참가하며 성황을 이뤘다.

올해 전체 대상을 차지한 박성민은 서울대학교에 재학 중에 있고, 고등부 대상인 박하윤(소프라노)은 서울예술고등학교에 재학 중이다.

한편 재단은 각 부문별로도 우수한 재능을 발휘한 학생들을 선정, 전체 대상을 비롯해 입상한 학생 18명에게 장학금으로 59,500,000원을 지급하였다.

이대만 도암 이대봉재단 이사장은 “한국성악콩쿠르가 성공적으로 끝날 수 있게 협조해 준 많은 분들께 감사드린다”라며 “도암 이대봉재단은 우리나라 예술계와 성악가의 육성 발전에 도움을 줄 수 있는 재단으로 계속 나아갈 것이다”라고 강조했다.

도암 이대봉재단은 앞으로도 예술계 발전을 위해 장학사업을 광범위하게 넓혀 나갈 계획이다. 지금까지 도암 이대봉재단은 직접 선정한 47명에게 1억2900만원의 장학금을 지급한 것을 포함해 총 65명에게 장학금 1억8850만원을 전달했다.