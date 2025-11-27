도암 이대봉재단에서 개최한 한국성악콩쿠르 대상에 서울대 재학생 박성민(베이스)씨가 선정됐다. 박 씨는 이번 수상으로 장학금 2000만원을 받게 됐다.

27일 도암 이대봉재단은 지난 26일 서울아트센터 도암홀에서 열린 제38회 한국성악콩쿠르에서 서울대 재학생 박성민 씨를 선정했다고 밝혔다.

사진=도암 이대봉재단
한국성악콩쿠르는 우리나라 성악도를 육성지원하기 위해 이대봉재단이 매년 개최하고 있으며, 올해로 제 38회를 맞았다. 올해 역시 140여명의 성악도들이 참가하며 성황을 이뤘다.

올해 전체 대상을 차지한 박성민은 서울대학교에 재학 중에 있고, 고등부 대상인 박하윤(소프라노)은 서울예술고등학교에 재학 중이다.

한편 재단은 각 부문별로도 우수한 재능을 발휘한 학생들을 선정, 전체 대상을 비롯해 입상한 학생 18명에게 장학금으로 59,500,000원을 지급하였다.

이대만 도암 이대봉재단 이사장은 “한국성악콩쿠르가 성공적으로 끝날 수 있게 협조해 준 많은 분들께 감사드린다”라며 “도암 이대봉재단은 우리나라 예술계와 성악가의 육성 발전에 도움을 줄 수 있는 재단으로 계속 나아갈 것이다”라고 강조했다.

도암 이대봉재단은 앞으로도 예술계 발전을 위해 장학사업을 광범위하게 넓혀 나갈 계획이다. 지금까지 도암 이대봉재단은 직접 선정한 47명에게 1억2900만원의 장학금을 지급한 것을 포함해 총 65명에게 장학금 1억8850만원을 전달했다.


