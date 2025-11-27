“5년간 203가정에 4억1000만원 지원”

[헤럴드경제=신현주 기자] 이랜드복지재단과 대한예수교장로회 분당우리교회가 위기가정 긴급지원을 위한 협력 체계 강화를 위해 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이랜드복지재단은 지난 13일 경기도 성남시 분당우리교회 드림센터에서 협약식을 진행했다. 양측은 지난 5년간의 협력 성과를 돌아보고 향후 효율적인 위기 대응과 지원 고도화를 모색했다.

이랜드복지재단과 분당우리교회는 2021년 첫 협약 이후 총 203가정에 약 4억1000만원 규모의 긴급지원을 진행했다. 공공복지 제도만으로 접근이 어려운 복지 사각지대를 대상으로 지원했다.

분당우리교회는 매년 약 4억5000만 원의 자체 예산을 바탕으로 ‘긴급구호뱅크’를 운영하고 있다. 또 지역 주민센터 등 5개 거점기관과 협력해 지역 내 위기가정을 지원 중이다. 이 중 약 3분의 1은 이랜드복지재단의 긴급구호 플랫폼 ‘SOS위고’와 연계해 지원의 접근성과 효과성을 높이고 있다.

이랜드복지재단이 운영하는 SOS위고는 생계비, 주거비, 의료비, 자립지원비 등을 상황에 따라 신속하게 지원하는 대응 체계를 갖추고 있다. 위기가정 추천 시 현장 실사와 지원 확정까지 3일 이내 처리하고 긴급 물품은 24시간 내 현장에 전달한다. 지원 가정 중 약 94%가 일상 회복 단계로 이어졌다.

이랜드복지재단은 앞으로도 파트너십을 기반으로 협력 체계를 더욱 정교화할 계획이다.

이랜드복지재단 관계자는 “분당우리교회는 사회의 긴급한 필요에 누구보다 민감하게 반응해주는 든든한 협력 파트너”라며 “앞으로도 한국교회와 적극 협력해 복지 사각지대 해소에 앞장서겠다”고 말했다.