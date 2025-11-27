[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 한국해양진흥공사는 한국자산관리공사(캠코)와 함께 26일 부산 그랜드조선호텔에서 ‘해운사 지속가능 성장을 위한 ESG 전략 세미나’를 성공적으로 개최했다고 27일 밝혔다.

이번 세미나에는 공동 주최 기관인 해진공, 캠코를 비롯하여 한국해운협회, 한국해양대학교 등 관계기관 및 해운·물류·학계 관계자와 22개 해운사 임직원 등이 참석했다.

이날 세미나에서는 해진공과 캠코가 공동 수행한 ‘제3차 해운사 ESG 진단’ 결과를 공유하고, 참여 해운사에 대한 인증서 수여식도 진행됐다. 올해 진단에는 지난해 대비 참여사가 확대되면서 중견·중소 선사의 ESG 대응 수준 파악과 개선 지원 기반이 더욱 강화됐다. 해진공은 향후 ESG 진단 결과를 금융지원과 연계하는 방안을 마련해 산업 전반의 지속가능경영 촉진을 추진할 계획이다.

세미나에서는 ▷국내외 ESG 공시 동향 및 해운업 대응방안 ▷해운업 ESG관련 규제 및 정책 ▷해운사 ESG 진단 지원사업 소개 등이 이어졌다. 참석자들은 국제 환경 규제 강화, ESG 공시 요구 확대 등 현실적 과제와 대응방안을 공유하며 기업별 ESG 전략의 중요성을 재확인했다.

안병길 해진공 사장은 “이번 세미나는 ESG 대응이 선택이 아닌 필수 과제로 자리 잡았음을 보여주는 뜻깊은 자리”라며 “해진공은 해운산업 특성을 반영한 ESG 지원체계를 지속적으로 고도화해 우리 해운산업이 국제 경쟁력을 갖추어 지속가능 생태계로 나아갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.