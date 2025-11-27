부산벤처기업인상·벤처기업육성유공 등 시상

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 부산지방중소벤처기업청, ㈔부산벤처기업협회와 함께 27일 오후 5시 그랜드모먼트 유스호스텔에서 ‘2025 벤처인의 날’을 개최한다고 밝혔다.

이 행사는 부산 우수 벤처기업인과 유관기관 관계자를 시상해 지역 벤처기업인의 자긍심을 고취하고, 벤처기업인 간 교류와 화합을 증진하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 박형준 부산시장, 강기성 부산지방중소벤처기업청장, 정현돈 ㈔부산벤처기업협회 회장 등을 비롯해 부산지역 벤처기업 대표와 관계자 120여 명이 참석할 예정이다. 이날 시상식에서는 ‘부산벤처기업인상’과 ‘벤처기업육성유공’, ‘신기술혁신상’ 등이 수여된다.

‘부산벤처기업인상’에는 ▷김안드레 ㈜한국리포좀 대표이사 ▷양재욱 ㈜아이바이오코리아 대표이사 ▷김정수 ㈜이지지오 대표이사 ▷송종원 소무나㈜ 대표이사 ▷배호진 ㈜샌드버그 대표이사 등 5명이 수상의 영예를 안았다. 수상자는 ‘부산광역시 기업인 예우 및 기업활동 촉진에 관한 조례’에 따라 우수기업인 인증서 수여, 중소기업 운전·육성자금, 신용보증 특례지원 등 3년간 우수기업인으로서의 예우와 지원을 받는다.

‘벤처기업육성유공’ 부산시장 표창 대상자로는 ▷전혜정 ㈔부산울산경남여성벤처협회 회장 ▷임준우 경남정보대학교 산학부총장이 선정됐다.

‘신기술혁신상’에는 총 4명이 선정됐다. 부산시장상에 김정현 ㈜엠바스 대표이사가 수상했으며 중소벤처기업부 장관상에는 ▷㈜김효열 쿨스 대표이사 ▷심원화 ㈜가주정보기술 대표이사 ▷최재영 ㈜빛가람시스템 대표이사가 선정됐다.

‘벤처30주년기념공로상’ 벤처기업협회장상에는 ▷임동식 전자신문 동남권 취재본부장 ▷이운식 부경대학교 기술경영전문대학원장 ▷김형철 부산시의회 의원 ▷최수호 부산연합기술지주 본부장이 선정됐다.