-디지털 광고사에서 대리점까지 쇼엠의 확장 전략

-강경준 대표 “설계사·고객·조직의 동반 성장 지향”

쇼엠인슈어런스는 디지털 광고시장에서 입지를 다진 광고대행사 ‘쇼엠’이 설립한 쇼엠보험그룹 산하 주요 법인보험대리점(GA)이다. 쇼엠은 복수의 대리점을 설립·운영함으로써 내부 DB 기반의 세분화된 마케팅 전략과 체계적인 조직도를 가지고 GA 시장에서 상생과 동반성장을 이룩하겠다는 포부를 밝혔다.

쇼엠은 그간 보험 마케팅을 통해 구축한 고객 유치와 성과 창출 경험을 GA 운영에 반영한다는 전략하에, 지난 7월 강경준 전(前) DB손해보험 신사업부문 부사장을 대표로 영입했다. 아울러 손해보험협회 자동차보험 본부장과 자동차손해배상진흥원 초대 원장을 역임한 박종화 부문장이 준법감시 겸 경영지원 업무에 참여하는 등 영업 분야 전문가들을 적극적으로 영입하고 있다. 이 밖에도 보험사 출신의 실무형 영업 인재들을 흡수하며 실질적인 영업 현장의 노하우와 시스템을 접목하고 있다.

쇼엠인슈어런스는 기존 보험업계 출신 인재뿐 아니라 마케팅, 고객 관계 관리(Customer Relationship Management, CRM), 디지털 기획 등 다양한 분야의 전문가들이 함께할 수 있도록 향후 채용 문을 폭넓게 열어 보험사업 부문에 빠르게 성장동력을 불어넣는다는 계획이다.

강경준 대표는 이를 실현하기 위한 운영철학을 ‘GREAT’로 요약했다. GREAT는 ▲설계사와 함께 성장하는 기업(Growth) ▲고객의 리스크를 관리하고 경감시키는 기업(Risk Management) ▲자력으로 자기자본을 견실하게 유지하는 기업(Equit ratio) ▲마케팅과 설계사 영입에 인공지능(AI)을 적극 활용하는 기업(AI Marketing&Recruiting) ▲소속 구성원 모두가 오래도록 함께 근무하는 기업(Together)의 앞 글자를 딴 축약어로 “쇼엠인슈어런스그룹을 고객, 설계사 그리고 우리 사회 모두를 성장시키는 기업으로 만들고 운영하겠다”는 강 대표의 운영철학이 담겨있다.

이를 바탕으로 쇼엠인슈어런스는 자사의 검색 기반 ‘Web-in DB’를 바탕으로 한 맞춤형 보험 제안 시스템으로 설계사와 고객 모두의 만족도를 높일 계획이다. 고객의 관심 키워드를 분류해 상담 DB를 구성하고, 이를 기반으로 설계사가 초기 대화부터 고객의 니즈를 정확히 짚어낸다는 것이다.

또한 자체 AI 기술 기반 비교 분석 엔진을 통해 다양한 보험 상품을 교차 검토하고 상담 중 실시간으로 최적의 대안을 제시하는 프로세스를 구축, 상품 설계와 제안 과정에서 설계사의 업무 효율을 높이는 데 이용하고 있다.

여기에 자체 개발한 전사적 자원관리(Enterprise Resource Planning, ERP) 시스템을 통해 설계-청약-정산까지 업무 흐름을 간소화해 업무 적응을 가속화했다. 쇼엠인슈어런스 관계자는 “특히 고객 DB와 연동된 ERP는 상담 시 필요한 문서와 링크를 자동 제공해 불필요한 업무 반복을 줄일 수 있다”고 설명했다.

강경준 대표는 시스템 못지않게 ‘설계사 중심’의 업무 환경 개선 방안도 고민하고 있다. 보험 설계가 높은 집중력과 체력을 요구하는 직무인 만큼, 지속 가능한 근무 여건이 성과와 직결되기 때문이다.

최근 쇼엠인슈어런스 설계사 채용 공고에는 정원의 두 배가 넘는 지원자가 몰렸다. 쇼엠인슈어런스 관계자는 “설계사 입사 후 3개월 내 정착률이 90%를 넘는 것으로 집계됐다”고 밝혔다.

쇼엠인슈어런스는 향후 Web-in DB 기반 추천 시스템을 보장 분석뿐 아니라 자동차, 펫, 여행자보험 등 다양한 보장 영역으로 확장하는 동시에 설계사 대상 복지 및 교육 투자를 지속 강화한다는 계획이다.