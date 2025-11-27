[헤럴그경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 27일 오후 2시 시청 대회의실에서 ‘2025 부산주거포럼’을 개최한다. 부산주거포럼은 부산의 주거정책 발전과 전문가 협력을 위한 플랫폼으로 지난 5월 출범했으며, 6월 24일 첫 창립총회를 열었다.

이번 포럼에는 포럼 회원, 주택·도시·건축 전문가, 공무원, 시민 등 100여 명이 참석해 ‘세대공존 고령친화 부산의 주거정책 : 비전과 과제’를 중심으로 다양한 논의를 한다.

한영숙 ㈜싸이트플래닝 대표의 ‘리빙케어 도시로의 전환: 공공임대 시니어주택의 가능성’ 기조발제를 시작으로 ▷한국주거학회 윤영호 주거연구원장이 ‘국내 세대공존형 주거단지의 태생과 향후 전망’ ▷싱가포르-이티에이치 센터(SEC, Singapore-ETH Centre) 이지혜 연구원이 ‘행복 주거도시를 향하여 – 싱가포르의 통합 도시·주거전략’을 주제로 발표한다.

이어 종합토론에서는 신병윤 동의대학교 교수가 좌장을 맡고, 부산대학교 권현주 교수, 한국토지주택공사(LH) 토지주택연구원 정소이 연구위원, 그리고 앞선 세 명의 발표자가 함께 ‘국내외 사례를 기반으로 한 세대공존형 고령친화 주거단지의 실현 가능성과 부산 적용 방안’에 대한 다양한 의견을 나눌 예정이다.

‘부산주거포럼’은 주거·건축·도시계획·복지·금융 등 다양한 분야에서 자율적으로 참여한 전문가 100여 명으로 구성되며, ‘2032 부산 주거종합계획’과 ‘행복주거 5대 중점과제’ 등 시의 핵심 주거정책과 연계해 연차별 주요 의제를 선정·논의한다.