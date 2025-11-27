부회장단 전원 용퇴…‘신동빈 장남’ 신유열 역할은 확대 실무형 CEO로 재편…롯데지주, 고정욱·노형준 공동대표 9년간 유지한 HQ 체제 폐지…각 계열사 책임경영 강화도

[헤럴드경제=신현주 기자] 롯데그룹이 실적 부진 속 계열사 CEO(최고경영자) 20명을 교체하는 등 파격 인사를 단행했다. 전체 CEO의 3분의 1에 달한다. 본업 경쟁력 회복이 시급한 가운데 신동빈 회장이 ‘초고강도 쇄신’ 카드를 꺼낸 것으로 풀이된다.

롯데그룹은 지난 26일 롯데지주를 포함한 36개 계열사 이사회를 열고, 2026년 정기 임원인사를 확정했다. 올해 인사는 당초 일정보다 하루 일찍 이뤄졌다.

이번 인사의 핵심은 세대교체를 통한 젊은 리더십이다. 4명의 부회장단이 모두 물러났다. 이동우 롯데지주 부회장을 비롯해 이영구 식품군 부회장, 김상현 유통군 부회장, 박현철 롯데건설 부회장 등이다. 60세 이상 임원 중 절반이 퇴임했다.

신 회장 장남인 신유열 롯데지주 부사장의 역할은 한층 강화됐다. 신 부사장은 롯데바이오로직스 각자대표를 맡는다. 지주사 전략 컨트롤 조직도 지휘하게 됐다.

지난 9년간 유지한 비즈니스 유닛(BU·Business Unit), 헤드쿼터(HQ·HeadQuarter) 체제도 종료한다. 급변하는 상황에 대응하기 위해서는 계열사 간 공동전략보다 각 계열사 중심의 책임경영이 필요하다는 취지다. 다만 화학군은 HQ 대신에 PSO(Portfolio Strategy Office)를 둬 전략·조정 기능만 최소한으로 남겼다.

롯데지주는 고정욱 사장과 노형준 사장이 공동대표이사로 내정됐다. 롯데지주는 두 공동대표를 앞세워 재무와 경영관리, 전략과 기획을 중심으로 한 ‘투트랙’ 전략에 나선다. 재무혁신실장으로 재무 건전성을 개선해 온 고정욱 사장과 경영혁신실장으로서 그룹 전반의 사업 포트폴리오를 조정해 온 노준형 사장이 각각 역할을 맡는다.

이번 정기인사에서는 2명의 사장 승진자가 나왔다. 박두환 롯데지주 HR혁신실장과 차우철 롯데GRS 대표다. 박 신임 사장은 국내 대기업 최초 직무 기반 HR제도 도입, 생산성 고도화 등 그룹 전반에 HR혁신을 추진한 점을 인정받아 사장으로 승진했다. 차 신임 사장은 롯데마트/슈퍼 대표이사에 내정됐다. 1992년 롯데제과로 입사 후 롯데정책본부 개선실, 롯데지주 경영개선1팀장 등을 역임했으며 2021년부터 롯데GRS 대표이사를 맡았다. 롯데마트/슈퍼의 통합 조직관리, e그로서리사업 안정화, 동남아 중심의 글로벌 사업 확장을 주도할 계획이다.

롯데백화점 신임 대표이사에는 정현석 롯데백화점 아울렛사업본부장이 발탁됐다. 정 본부장은 1975년생으로, 롯데백화점 역대 최연소 대표이사다. 2000년 롯데백화점으로 입사해 롯데백화점 중동점장과 몰동부산점장을 역임했다. 2020년부터 2024년까지 FRL코리아 대표이사를 맡아 불리한 시장 환경에서 전략적으로 대응하며 성공적으로 사업을 이끌었다.

롯데웰푸드 대표이사에는 서정호 롯데웰푸드 혁신추진단장 부사장이 내정됐다. 서 부사장은 올해 7월 롯데웰푸드 혁신추진단장으로 부임했다. 향후 기존 브랜드 경쟁력을 지속 강화하는 동시에 장기적인 수익성 개선과 미래 성장을 위한 신사업 발굴 등을 진행한다.

롯데건설 대표이사에는 부동산 개발 사업 전문성 및 사업 포트폴리오 고도화 역량을 인정받은 오일근 부사장이 승진하며 내정됐다. PF사태로 약해진 롯데건설의 재무 건전성을 조속히 회복할 수 있는 적임자라는 평가다.

롯데e커머스 대표에는 추대식 전무가 승진하며 선임됐다. 온∙오프라인 유통 경험을 바탕으로 e커머스사업부 구조조정과 턴어라운드 전략수립을 추진해 온 것으로 평가받는다.

한편 지난해부터 ‘비상 경영’을 강조해 온 롯데그룹에는 2년 연속 교체 바람이 불었다. 신 회장은 지난 7월 사장단 회의(VCM)에서 ‘본업 경쟁력 강화’를 언급하며 전반적인 체질 개선이 필요하다고 밝혔다. 지난해에는 전체 임원규모를 13% 줄이고 CEO 21명을 교체하는 등 역대 최대 규모의 임원인사를 단행했다.

신 회장은 임직원들에게 위기와 변화, 혁신을 강조하고 있다. 지난 7월 사장단회의(VCM)에서는 “급변하는 시대에 변화하지 않으면 위험하다”며 “미래 예측 기반의 전략 수립과 신속한 실행력 확보가 필요하다”고 강조했다.