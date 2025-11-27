[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]경북 봉화군은 2026년도 본예산안을 5800억원으로 편성해 군의회에 제출했다고 26일 밝혔다.

이는 올해 본예산 대비 180억원(3.2%) 증가한 규모다.

일반회계는 5260억원으로 126억원(2.45%), 특별회계는 540억원으로 54억원(11.11%) 늘었다.

분야별로 보면 문화및관광 348억원, 환경 456억원, 사회복지 1009억원, 농업 1300억원, 교통·물류 1200억원이다.

주요 사업으로 기초생활거점조성사업 154억원, 풍수해생활권정비사업 77억원, 내성지구도시개발사업 60억원, 농어촌생활용수개발사업 50억원이 반영됐다.

이번 내년 예산안은 다음달 18일 제267회 봉화군의회 정례회 심의를 거쳐 의결될 예정이다.

박현국 봉화군수는 “지방세 수입 감소 등 어려운 재정 여건 속에서도 필수 사업을 중심으로 예산을 재편했다”며 “주민 생활 편의 증진과 지역 경제 활성화를 위한 선택과 집중 전략을 강화했다”고 말했다.