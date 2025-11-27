[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시행복진흥원은 일시청소년쉼터(이동형)가 2025년 ‘찾아가는 학교상담’ 사업을 마무리했다고 26일 밝혔다.

올해는 9개 중·고등학교에서 1673명의 청소년을 만나 전년 대비 두 배 이상 확대된 성과를 기록했다.

‘찾아가는 학교상담’은 이동형 쉼터버스로 학교를 방문해 청소년에게 상담과 체험 활동을 제공하는 사업이다.

지난해 5개 학교에서 758명의 청소년을 만나 상담과 다양한 프로그램을 제공한 바 있으며 이를 통해 지원체계 접근이 어려운 청소년들에게 실질적인 도움을 제공했다.

올해는 이러한 기반 위에서 더 많은 학교와 청소년으로 대상을 넓혀 사업의 효과성과 확장성을 입증했다.

드라이플라워 DIY 디퓨저 만들기, 역사 인물 맞추기, 가출·생명 존중·도박중독 예방 캠페인 등 다양한 체험형 프로그램을 운영했다.

프로그램 참여 신청 및 문의는 공식 홈페이지 또는 인스타그램을 통해 확인할 수 있으며 대구일시청소년쉼터로 문의하면 된다.

대구시행복진흥원 관계자는 “일시청소년쉼터는 앞으로도 청소년의 눈높이에 맞춘 현장 중심 서비스를 지속적으로 확대해 지역 청소년 안전망을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.