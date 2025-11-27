[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 내년 본예산을 6136억원 규모로 편성해 지난 21일 군의회에 제출했다고 26일 밝혔다.

이번 예산안은 올해보다 35억원(0.57%) 감소한 규모로 2024년부터 2026년까지 3년 연속 6100억대를 달성했다.

본예산은 일반회계의 경우 전년보다 123억원(2.08%) 줄어든 5772억원, 특별회계는 88억원(31.73%) 늘어난 364억원으로 이뤄졌다.

분야별로는 공공행정과 공공질서 안전, 교육 분야 655억원(10.7%), 문화·관광 분야 433억원(7%), 환경·보건 분야 969억원(15.8%), 사회복지 분야 1379억원(22.5%), 농림·해양수산 분야 1297억원(21.1%) 등을 각각 편성됐다.

또 삼사해상공원 공유 컨퍼런스센터 건립 33억원, 지역산업 기반 연구지원센터 건립 17억원, 풍력 현장 기술 인력 양성플랫폼 구축지원 사업 12억원, 고속도로 IC 신규 개설 타당성 검토 용역 3억원 등 다양한 사업이 포함됐다.

더불어 저출생·고령화 대응과 지역 소멸 극복을 위해선 세대이음공간 조성 사업 40억원, 고독사 예방 스마트 돌봄시스템 서비스 구축 10억원, 농어촌버스 무료 운행 지원 2억원, 영덕미래인재양성관 운영 10억원, 청소년 수련관 운영 2억원 등도 반영됐다.

이번 예산안은 영덕군의회 심의를 거쳐 다음달 15일 정례회 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

영덕군 관계자는 “내년 예산안은 군민의 생활 수준을 향상하고 지역 경제를 활성화하는 것에 중점을 뒀다”며 “한정된 재원을 전략적이고 효과적으로 운용해 지속 가능한 성장의 기반을 마련함으로써 지역경제에 활력을 불어넣고 군민 모두가 행복한 복지 실현할 수 있도록 이바지하겠다”고 밝혔다.