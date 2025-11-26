“내란세력 변호인들 행태 가관…재판정서 희희낙락” “내란 비판 국힘인사에 ‘민주당만 못한 쓰레기’ 욕설” 野 장동혁·송언석·나경원·김민수 발언 언급하며 비판

[헤럴드경제=양근혁 기자] 조국 조국혁신당 대표는 26일 국민의힘을 향해 “윤석열 지킴이를 자처하는 당내 인사들을 축출하라”고 촉구했다.

조 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 ‘끝까지간다 위원회’ 회의에서 “내란 사태가 일어난 지 1년이 다 돼 간다”며 “내란범들은 재판정에서 희희낙락하는 모습을 연출해 국민을 분노케 한다”고 운을 뗐다.

조 대표는 “내란 세력에 기생해 호의호식했던 자들, 내란을 비호하며 기득권을 지키려는 자들은 여전히 활개치고 있다”며 “내란 세력 변호인들의 최근 행태는 가관이다. 재판정에서 난장판을 벌여 감치 명령을 받는가 하면, 법관들을 향해 입에 담지 못할 욕설을 해댄다”고 비판했다.

그는 “이들은 내란에 대해 비판적인 국민의힘 인사들에게 ‘민주당만도 못한 쓰레기’라는 욕설을 퍼부었다”며 “이들은 변호인인가, 내란 선동꾼인가, 대한변협은 이들을 그대로 놔둘 것인가”라고 따져 물었다.

이어 “재판부는 이들의 법정 모독, 국민 모독 행위를 더 이상 용인해서는 안 된다”며 “법이 정한 바대로 재판을 엄정하게 진행하고 방해하는 자들에게는 온정이 아닌 철퇴를 내려야 한다”고 목소리를 높였다.

조 대표는 “더 심각한 곳은 국민의힘 지도부”라며 “장동혁 대표는 ‘체제 전쟁 깃발 아래 우파가 함께 모이자’고 한다. 장 대표는 내란을 선동했던 황교안 전 총리에 대해 ‘우리가 황교안이다’라고 옹호한다”고 말했다. 그러면서 “석고대죄하며 쇄신을 천명해도 시원치 않을 판에 내란당 대표처럼 군다”고 꼬집었다.

또 “중진인 나경원 의원은 한발 더 나아간다. ‘윤 어게인, 부정선거론자라 안 된다고 내칠 필요 없다’, ‘도둑 표라서 안 되고, 사기꾼 표라서 안 된다고 하지 않는다’고 한다”며 “표만 되면 누구라도 좋다는 말에 소름이 끼친다. 히틀러, 전두환도 무덤에서 꺼내 손 잡을 태세”하고 거듭 비판했다.

조 대표는 “‘노상원 수첩대로 됐으면 좋았을 것’이라고 했던 송언석 원내대표, 이번에는 ‘특검은 정권의 충견’이라고 한다”며 “극우를 대표하는 듯한 김민수 최고위원은 ‘윤 어게인 청년들, 고맙다’, ‘윤 대통령 계엄은 내란이 아니다’라고 국민 가슴에 대못 박는 말만 골라서 한다”고 언급했다.

조 대표는 “대한민국 국민의 인내는 이제 임계점에 다다랐다. 국민의힘에 경고한다”며 “내란의 방패, 내란 중요임무 종사당 역할을 즉각 멈춰야 한다. 특히 내란 1년을 맞아 내란 세력과의 철저한 절연을 천명하라”고 촉구했다.

그는 “좌고우면할 일이 아니다”라며 “윤석열 지킴이를 자처하는 당내 인사들을 축출하라. ‘윤 어게인’을 외치는 자들, 사이비 단체들은 연락조차 받지 마시라”고 했다.

조 대표는 “그렇지 않고 국민의힘이 입으로만 ‘절연’을 외치면 위장 이혼, 대국민 사기극일 뿐”이라며 “내란의 수렁에서 빠져나와 상식을 갖춘 좋은 보수 정당이 되시라”고 말했다.

그러면서 “그리고 누가 국민의 삶을 더 좋게 하는지를 놓고 우리 조국혁신당과 경쟁해 보자”라며 “국민의힘의 맹성을 촉구한다”고 덧붙였다.