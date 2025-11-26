‘라이프놀로지 랩: 의식주 연구소’ 27~30일 서울시 성수동서 열려

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성생명과 대홍기획이 서울시 성수동에서 11월 27일부터 30일까지 ‘라이프놀로지 랩: 의식주 연구소’ 팝업 전시회를 운영한다.

‘라이프놀로지 랩’은 삼성생명이 고객의 삶을 더 행복하게 만드는 아이디어를 연구하기 위해 시작한 혁신 프로젝트로, ‘보험을 넘어서는 보험’이라는 브랜드 메시지를 실험적으로 확장하는 산학협력 프로그램이다.

지난 1월 첫 번째 전시에 이어 이번 두 번째 전시는 ‘젊음이 길어진 시대’를 주제로 미래 라이프스타일 변화에 대한 연구 결과를 소개한다.

이번 전시에는 의류디자인학과·식품영양학과·건축학과 등 다양한 전공의 학생과 교수진이 참여했다. 이들은 ▷확장된 젊음을 반영한 새로운 의(衣) 디자인 ▷저속노화·웰니스 트렌드를 중심으로 한 미래형 식(食) 경험 ▷향후 라이프스타일 변화에 맞춘 주(住) 공간 콘셉트 등 의식주를 아우르는 다양한 아이디어를 선보인다.

학생들의 아이디어를 실제 시제품으로 구현한 작품도 전시돼 관람객들이 미래 생활상을 직접 체험할 수 있다.

대홍기획 관계자는 “최근 건강하고 행복한 삶을 위해 소비자들이 의식주 본질에 집중하는 흐름이 뚜렷해지고 있다”며 “이번 전시는 가까운 미래의 의식주가 우리의 삶을 어떻게 바꿀지 미리 경험할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.

삼성생명 관계자는 “보험이라는 경계를 넘어 잘 먹고, 잘 입고, 잘 사는 일상의 경험이 결국 우리의 내일을 만든다는 관점에서 젊음이 길어진 시대의 가능성을 연구했다”며 “앞으로도 고객 인생에 새로운 가능성을 제시하는 활동을 지속할 예정”고 밝혔다.

한편 삼성생명 라이프놀로지 랩 1기 아이디어는 독일 레드닷 디자인 어워드에서 4개, 미국 IDEA 디자인 어워드에서 3개 작품이 수상하는 등 글로벌 디자인 어워드에서 호평을 받았다.