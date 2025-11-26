[헤럴드경제=양대근 기자] 현대자동차그룹의 모빌리티 제어시스템 개발·제조사 현대케피코(대표이사 오준동)가 경기 및 인천지역 사회복지시설 22곳에 전기이륜차와 안전장비를 후원했다고 26일 밝혔다.

이번 사업은 월드비전, 사회복지공동모금회와 함께 진행하며, 친환경 모빌리티를 활용해 복지현장의 이동 지원 역량을 강화하는 것을 목표로 하고 있다.

후원 차량에는 현대케피코가 자체 개발한 고품질 제어기와 모터가 탑재돼 안정성과 효율성을 높였다. 특히 전기이륜차는 배출가스와 소음이 없을 뿐 아니라 유지관리 비용이 낮아 시설 운영 부담을 줄일 수 있다.

또한 기존 일반 차량으로 접근이 어려웠던 좁은 골목길 이동, 시설 차량 부족으로 인한 이동 제한 등 복지현장에서 겪던 불편을 해소해 보다 신속하고 효율적인 서비스 제공을 가능하게 한다. 이번 후원 대상은 종합복지관을 비롯해 노인·장애인 시설, 자활센터, 무료급식소 등 다양한 돌봄 및 복지 서비스를 제공하는 기관들이다.

현대케피코는 차량 후원과 함께 안전교육 및 안전장비 지원을 통해 운행 안전성을 확보하고 사고 예방에도 힘쓸 계획이다. 이를 통해 ESG 경영을 실현하고 사회적 가치 창출 사례를 구축함으로써 기업 이미지와 지역사회 신뢰도를 높일 방침이다.

현대케피코 경영지원사업부 윤일노 전무는 친환경 모빌리티 기술을 활용해 복지현장의 이동 편의성을 높이고, 좁은 골목길까지 따뜻한 사랑을 전하는 의미 있는 프로젝트”라며 “앞으로도 사회적 책임을 다하는 기업으로서 다양한 나눔 활동을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

지난 25일 본사에서 열린 전달식에는 현대케피코 윤일노 경영지원사업부장과 월드비전 김성태 본부장, 22개 수혜 복지기관 관계자가 참석했다. 행사 후에는 복지기관 관계자를 대상으로 전기이륜차 사용방법 교육을 진행해 기부 차량의 안전한 운행을 지원했다.