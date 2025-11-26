1170건 혁신 아이디어 모여 임직원 300명 현장 투표로 최우수작 선정 올해 R&D 투자비 역대 최초 2조원 돌파 “선도 기술 경쟁력 기반 글로벌 시장 공략 가속”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대모비스는 경기 용인시 기술연구소에서 ‘2025 엠필즈 페스타’를 개최했다고 26일 밝혔다.

엠필즈 페스타는 현대모비스 국내외 임직원들의 기술 아이디어 제안 플랫폼으로, 올해로 6년째를 맞는다. 아이디어 공모부터 수상작 선정까지 모든 과정이 임직원들의 자발적 참여로 진행되며 매년 수백 건의 혁신 아이디어가 접수됐다.

특히 올해 엠필즈 페스타에는 역대 가장 많은 1170건의 아이디어가 쏟아졌다. 전동화와 전장, 샤시·안전, 커넥티비티 등 모빌리티 핵심 분야 아이디어들이다. 지난해 아이디어 제안 건수보다 25%가량 증가한 수치다. 지난 6년간 누적 아이디어 제안 건수는 5600여건에 달한다.

1000개가 넘는 아이디어 중 6개가 이날 엠필즈 페스타 최종 본선 무대에 올랐다. 사내 아이디어 게시판에서 임직원들의 많은 추천을 받고, 유관 부서들의 자체 기술 검증과 대외 중복성 심사 등을 거쳐 엄선된 아이템들이다.

본선 무대에서는 아이디어 제안자가 직접 개발 취지와 기술 차별성을 발표하고, 현장에 모인 300여 명의 임직원이 실시간 투표로 최우수 아이디어를 선정했다. 올해는 에어 서스펜션을 활용한 전기차배터리 소화시스템과 냉각 시스템 설계를 최적화한 모터 열관리 기술이 최우수 아이디어로 뽑혔다.

최우수상을 수상한 김동규 책임연구원은 “거창한 혁신보다는 작은 변화를 통해 사용자 편의나 기능을 개선해보자는 측면에서 접근한 것이 좋은 평가를 받을 수 있었던 같다”며 수상 소감을 밝혔다.

이날 행사에는 이규석 현대모비스 사장이 참석해 최우수상을 시상하고 직원들을 격려했다. 현대모비스는 이번에 선정된 우수 아이디어의 기술성과 상품성을 종합적으로 검토해 기술 개발 과제로 구체화할 예정이다.

한편 현대모비스는 올해 연구개발(R&D) 투자비를 역대 최대인 2조원 이상 투입해 모빌리티 분야 선도 기술 경쟁력 확보에 박차를 가하고 있다. 현대모비스 관계자는 “전동화와 전장, 반도체, 로보틱스 등 미래 모빌리티 핵심 사업 영역에서 차별화된 기술 경쟁력을 조기에 확보에 글로벌 고객사 맞춤형 제품으로 시장 공략에 나설 것”이라고 말했다.