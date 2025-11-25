[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]수성대와 한국로봇산업진흥원은 25일 수성대 본관에서 산학협력 거버넌스 구축을 위한 협약식을 진행했다.

이날 협약식에는 한국로봇산업진흥원 류지호 원장 직무대행과 수성대 김선순 총장을 비롯한 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 대구시 지역혁신중심 대학지원체계사업(대구RISE사업)의 일환으로 진행됐다.

두 기관은 지역혁신중심 대학교육체계사업(RISE사업)에 대한 상호 협력, AX 직업교육 프로그램 자문 및 멘토링 운영, 외국인 유학생 공동AX 교육, 산·학·관 협력적 AX거버넌스 구축 및 운영, AX캠퍼스 구축 및 AX특성화 교육 자문, 사회공헌 활동 등을 통한 지역사회 문제해결 공동 참여등의 내용으로 상호 협력의 의지를 다졌다.

수성대 김선순 총장은 “이번 협약을 통해 지역 산업과 교육이 유기적으로 연결돼 미래 인재 양성과 지역 발전에 실질적인 기여를 할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

한국로봇산업진흥원 류지호 원장 직무대행은 “산학협력을 통해 우리 진흥원의 기술력과 대학의 교육 역량이 시너지를 낼 수 있도록 적극 협력하겠다”고 말했다.