[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]경북 영주시는 관광특화 캐릭터 ‘별별프렌즈’가 ‘2025 대한민국 캐릭터 어워즈’ 30선에 선정됐다고 25일 밝혔다.

별별프렌즈는 2021년 문화체육관광부 계획공모형 지역관광개발 사업으로 추진된 ‘안빈낙도(安賓樂都) 관광브랜드 개발사업’으로 탄생했다.

안빈낙도는 ‘가난할 빈(貧)’이 아닌 ‘손님 빈(賓)’을 사용해 손님을 편안히 맞이하고 즐겁게 머무르게 하는 도시를 뜻한다.

영주시는 이를 바탕으로 지역의 유교문화 콘텐츠가 지닌 고유한 매력을 ‘별의별’ 다양한 즐길 거리와 볼거리를 품은 도시라는 의미의 ‘별별’에 담았다.

‘별별프렌즈’는 이러한 브랜드 이미지를 캐릭터로 구현한 것으로, 다섯 명의 친구 캐릭터가 영주의 상징을 각각 담고 있다.

영주선비와 영주도령은 ‘선비의 고장 영주’를 대표하며 소백이는 소백산 정기와 자연치유 에너지를, 부석이는 유네스코 세계문화유산 부석사의 정신과 품격을 담았다. 별이는 영주 밤하늘을 수놓는 별빛 요정이다.

이들 캐릭터는 앞으로 축제, SNS, 관광 홍보물 등 다양한 분야에서 활용될 예정이다.

유정근 영주시장 권한대행은 “방문객 모두가 따뜻한 정과 쉼을 느끼는 여유와 품격의 관광도시 영주를 만들어가겠다”고 말했다.