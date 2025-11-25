[헤럴드경제=최원혁 기자] 윤석열 전 대통령의 내란 재판에 증인으로 출석한 여인형 전 국군방첩사령관이 체포 대상자 명단과 관련해 방송인 김어준을 가수 김호중으로 오인하는 해프닝이 있었다고 밝혔다.

24일 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사) 심리로 열린 윤석열 전 대통령의 내란 재판에 증인으로 출석한 여인형 전 국군방첩사령관은 특검팀이 제시한 증거 중 ‘체포 대상자 명단’과 관련해 당시 해프닝을 전했다.

그는 “명단 내용에 보면 김어준이 있다”며 “그런데 12월 4일 오후까지도 우리 방첩사 요원들은 김어준을 ‘가수 김호중’으로 알고 있었다. 수사단장이 정치에 관심이 없어서 우원식이 국회의장인지도 몰랐다”고 했다.

이어 “이 사람이 누구인가 인터넷에서 찾아봤다”며 방첩사 내부가 정치 관련 인물의 기본 정보조차 정확히 알지 못했다고 지적했다.

그러면서 “해프닝 중 압권이었다”며 “다시 말하지만 4일 오후까지도 김호중 씨로 알고 있었다. 명단, 명단 얘기하는데 너무 허술했다”고 말했다.

한편 여 전 사령관은 “12월4일 19시께 김현지, 이석기, 정진상 등의 이름을 메모한 사실을 인정하느냐”는 변호인단의 질문에는 “네”라고 답했다.