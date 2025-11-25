“푸바옹~”, “응, 으으으응” 팬들 2차 만남 추가정황 속속 공유

[헤럴드경제=함영훈 기자] 경기도 용인 에버랜드에서 태어나 성장하다가 지난해 4월 부모가 살던 중국 사천성 판다기지로 간 푸바오와 강철원 주키퍼 간의 2차상봉 소식이 조만한 에버랜드 동물원 영상으로 공개될 예정이다.

지금까지 푸바오의 한국, 중국 팬들 목격담을 종합해보면, 푸바오의 할부지인 강철원 주키퍼(강바오)는 판다기지에 해질녘 도착한뒤 모종의 업무를 마친 다음, 야심한 시간에 기지를 떠나 숙소로 갔다.

일부 팬들에 의해 공개된 푸바오와 강 할부지 간의 만남 모습은 밝을 때 이뤄진 것으로 보아, 전날 밤에는 내실 근접거리에서 잠시 봤거나, 수용상태만 보고 퇴청한 뒤, 이튿날 다시 푸바오 방사장에 와서 만났을 가능성이 있다.

‘kanasakuracooking’ 유튜브, 푸동푸동 숏폼 등 팬들의 영상물들을 보면, 푸바오는 강사육사가 “푸바~오”라고 부르자 “응”이라고 대답한 뒤 조금 더 길게 “으으으응”이라고 어리광 피우듯 재차 대답했다.

“푸바오 간다. 이제”라고 하자 다시 “응”이라고 답했다. 마치 어리광 귀여운 손녀가 실제 할아버지 말에 반말로 대답하는 듯 하다. 푸바오가 그냥 놀다가 갑자기 이런 부름을 들었다면, 이처럼 따박따박 대답하지 않을텐데, 전날 약간의 교감이 있었던 것 아닌가하는 추측을 낳았다.

할부자가 푸바오를 다시 부르며 당부의 말을 전할 때 대답이 없다가, 할부지가 “푸바오, 간다”라고 하자 다시 “응”이라고 대답했다.

“푸바오 또 만나~ 다음에 또 올거니까, 많이 먹고 잘 놀아야돼”라는 강 주키퍼의 말을 끝으로 더 이상 코멘트가 나오지는 않았고, 잠시후 방사장에서 푸바오는 쌓은 낙엽을 흩트리고, 나무에 매달리 붉은 원형 장난감을 두어번 스매싱한 다음, 부리나케 뛰어다니다 내실로 쏙 들어가는 모습을 보였다. 관람객이 없는 것으로 보아 해지기 직전의 장면으로 추정된다.

할부지와 헤어진 다음날 영상들은 푸바오가 활발하게 노는 모습, 관람객쪽 담벽 밑을 어슬렁거리는 모습 등 평소 생활 모습과 비슷한 면이 대부분이었지만, 간간이 벽 앞에서 허리를 푹 숙이고 앉아있는 모습, 벽에 머리를 파묻고 한참 가만히 있는 모습도 목격됐다.

1차 상봉 직후 같은 ‘멘탈 붕괴’는 아니지만, 이번엔 일상 생활을 영위하면서도 2차 상봉의 여운이 있었던 것 같은 모습으로 해석됐다.