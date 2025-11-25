환경·사회·지배구조 각 분야 전문가 구성, 제3기 ESG경영위원 위촉식 개최 에너지業 기반 친환경·사회적 책임 등 ESG 실현 위한 자문체계 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울에너지공사는 ESG경영위원회를 통해 외부 전문가들과의 협력체계를 정비, 미래 에너지전환을 대비한 ESG 경영 고도화 전략을 본격적으로 논의했다.

서울에너지공사(사장 황보연)는 25일 서울 양천구 목동 본사에서 ‘제3기 ESG경영위원회’ 위원 위촉식을 개최, ESG 경영 고도화를 위한 핵심 전략을 논의했다고 밝혔다. 특히 새로운 외부위원 위촉을 통해 위원회의 전문성과 투명성을 강화했다.

ESG경영위원회 위원은 △송석휘 서울시립대학교 교수 △조항문 에너지기후전략연구원 원장 △이근엽 법무법인 필 변호사 △홍상범 한울회계법인 상무이사 등 총 15명이 자문위원들로 구성됐다.

ESG경영위원회는 △환경(E) △사회(S) △지배구조(G) 등 3개 분과로 구성되며, 공공·연구·학계·산업계·법률·회계 등 다양한 분야의 전문가 15명이 참여해 전문적이고 균형 잡힌 ESG 자문을 수행한다.

서울에너지공사는 서울시 에너지 공기업으로서 지역사회와의 동반성장을 위해 에너지 산업 특성과 연계한 ESG 실천을 강화해왔다. 이번 위원회에서는 공사의 ESG 경영 체계와 올해 주요 성과를 보고하고 향후 경영 전략 및 개선 방향에 대해 폭넓게 의견을 교환했다.

※ 올해 ESG 부문별 주요 성과

(E) 미세먼지 저감 우수사업소 선정에 따른 수도권대기환경청장 표창

중소기업·스타트업과의 동반성장을 위한 ESG 신기술 개방형 테스트베드 실증사업 추진

(S) 시민 체감형 에너지복지 지원과제 발굴 및 에너지취약계층 맞춤형 컨설팅 시행 등

(G) ESG경영위원회 위원후보군 제도 도입 등을 통한 전문성 강화 및 자문기능 확대

서울에너지공사는 향후에도 ESG경영위원회를 정례 운영하여 공공기관으로서의 친환경·저탄소 에너지 전환을 선도, 사회적 책임과 투명경영을 강화해 나갈 계획이다.

황보연 서울에너지공사 사장은 “서울시 에너지 공기업으로서 ESG는 선택이 아니라 책임”이라며 “사업 구조 전반에 ESG 요소를 내재화하고, 시민이 체감할 수 있는 사회적 가치 창출에 더욱 노력하겠다”고 말했다.