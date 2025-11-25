11.25생일..세계 어린이 건강 지원

유니세프 한국위원회(회장 정갑영)는 그룹 라이즈(RIIZE) 멤버 쇼타로(SHOTARO)가 11월 25일 생일을 맞아 라이즈 팬클럽, 브리즈(BRIIZE) 이름으로, 세계 어린이의 건강한 성장을 지원하기 위해 2500만원을 기부했다고 25일 밝혔다.

11월 20일 세계 어린이의 날을 기념해 후원에 나선 쇼타로는 25일 스물다섯 살 생일을 맞아 라이즈 팬클럽, 브리즈(BRIIZE) 이름으로 기부했다.

쇼타로의 따뜻한 마음은 보건, 영양, 식수·위생, 교육, 보호, 긴급구호 등 전 세계에서 지원이 가장 시급한 지역과 사업 영역을 먼저 지원하는 유니세프 핵심 사업에 쓰일 예정이다.

쇼타로는 “브리즈의 응원에 보답하고 싶어 생일을 맞아 기부하게 됐다. 많은 사랑을 받고 있는 만큼 저도 다양한 곳에 사랑과 행복을 나누고 싶다. 작은 힘이지만 누군가에게 도움이 되었으면 좋겠다”고 말했다.

쇼타로는 2023년 2월 튀르키예 지진으로 인해 피해를 본 아동과 이재민 지원을 위해 기부했고, 지난 9월부터 유니세프 한국위원회와 SM엔터테인먼트의 사회공헌 협약 10주년을 기념해 기획된 캠페인 ‘유니세프 팀’에 참여해 선한 영향력을 전파하고 있다.