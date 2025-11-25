[헤럴드경제=함영훈 기자] 겨울잠 까지는 아니지만, 겨울엔 사람도 움츠려들 수 밖에 없다. 활동이나 운동이 줄어들 수 밖에 없으며, 어쩌다 한기에 노출되면 약화된 면역력 때문에 쉽게 감기에 들 가능성도 커진다. 송년회가 서너번 연속되면 겨울 내내 감기를 달고 살아야 할지도 모른다.

겨울 활동 중 가장 좋은 것은 격하지 않으면서도 느리게 몸을 움직이면서 마음을 정화하는 ‘국내 여행’이다.

다른 계절에 비해 움직임이 적은 겨울엔, 여행을 준비하는 과정 자체부터 이미 운동이고, 설렘 역시 마음을 환기시키는 에너지이다.

겨울여행의 금상첨화라면, 이왕 가는 여행, 엄동설한을 이겨낼수 있는 면역력 강화 ‘웰니스’ 투어이겠다.

수도권에서 가볍게 다녀올 수 있는 충청북도에는 영동 레인보우힐링센터를 비롯해 증평 좌구산휴양림, 충주 깊은산속옹달샘, 제천 국립제천치유의숲, 제천 포레스트리솜 등 총 5곳이 우수 웰니스관광지로 지정되었다.

충북 웰니스의료관광 융복합 클러스터 충북과학기술혁신원과 지방자치단체 여행 컨설팅&홍보기획사 지엔씨이십일의 도움을 받아 충북 우수 웰니스관광지에서만 경험할 수 있는 특별한 체험 프로그램을 소개한다.

▶영동 레인보우힐링센터 ‘영동와인명상 & 영동와인 탄생투어’

영동 레인보우힐링센터에서는 영동와인명상과 영동와인 탄생투어 웰니스관광 프로그램을 만나볼 수 있다. 와인의 고장 영동에서 와인을 이용한 오감 호흡과 미각리셋 리추얼, 테이스팅·페어링 체험을 통해 감각을 깨운다. 영동와인명상은 영동 와인 스토리와 와인 여정 이완명상으로 정서적 안정과 몰입을 경험하는 치유 프로그램이다.

영동와인터널&영동와인공장에서는 영동와인 탄생투어를 진행한다. 영동의 와인 소개와 생산 공정 탐방부터 지역 와인의 스토리와 테이스팅까지 영동 와인의 매력을 깊이 있게 경험할 수 있는 투어 프로그램이다. 공간 체험과 시음 활동이 결합되어 투어의 즐거움과 여행 만족도가 높다. 영동와인터널은 영동의 대표 관광지로 다양한 재미의 포토존과 영동의 농가 와인을 전시 및 판매하는 공간을 비롯해 와인 시음장, 체험장, 레스토랑과 문화공연장 등의 시설을 갖추고 있다.

▶증평 좌구산자연휴양림 ‘숲해설&꽃차족욕’

증평 좌구산자연휴양림은 한남금북정맥 최고봉 좌구산(657m) 자락에 자리 잡고 있다. ‘숲해설&꽃차족욕’은 좌구산자연휴양림에서 체험할 수 있는 대표적인 웰니스 프로그램이다. 참가자는 좌구산 숲길에서 바르게 걷기 테스트와 호흡 명상으로 몸의 긴장을 풀고, 숲 해설이 더해진 동행 트레킹을 즐긴다. 트레킹 후 꽃차 족욕솔트를 이용한 꽃차족욕과 좌구산 족욕체조로 하체 혈류를 개선해 피로를 풀어준다. 족욕을 하는 동안 따뜻한 꽃차를 함께 마시며 순환 회복과 정서적 안정을 깊게 경험하게 된다.

좌구산자연휴양림은 명상의집, 명상구름다리, 좌구산짚라인, 좌구산천문대, 좌구산썰매장, 숲속모험시설 등 휴식을 취하면서 숲을 만끽할 수 있는 즐길거리가 다양하다.

▶충주 깊은산속옹달샘 ‘사람을 살리는 예술 밥상 투어’

깊은산속옹달샘의 대표적 웰니스 프로그램인 ‘사람을 살리는 예술 밥상 투어’는 자연의 재료와 발효의 지혜를 체험하면서 웰컴 키트 명상, 음식연구소 투어, 명상 차 한상을 통해 음식이 몸과 마음을 치유하는 ‘사람을 살리는 밥상’의 가치를 접할 수 있다. 맛있는 밥상으로 몸의 균형과 활력을 회복하고, 오감 명상을 통해 맛과 향, 온도의 자극을 세밀하게 느끼며 감정의 흐름을 안정시킬 수 있다. 차 명상을 통해 자신에게 집중하고 심신의 긴장을 완화시키는 특별한 시간도 경험할 수 있다. 옹달샘 명상 차 차림은 계절차와 부각, 쿠키, 과일 조림 등으로 구성되어 있으며 감각 명상 시간을 함께 나눈다. 사람을 살리는 예술 밥상 투어는 총 90분 정도 소요된다.

깊은산속옹달샘은 고도원의 아침편지 문화재단에서 설립한 명상치유센터로 누구나 쉽게 시작할 수 있는 걷기 명상 뿐 아니라 소리의 파장과 진동으로 온 몸과 마음을 깨워 생체리듬을 살리는 소리 명상, 편백나무 통나무를 통해 머리부터 발끝까지 굳어있는 근육을 풀어내고 더불어 일상에서 쌓인 긴장과 피로까지 함께 털어내는 통나무 명상 등 다양한 프로그램이 마련되어 있다.

▶제천 국립제천치유의숲 ‘숲괄사 테라피’

산세가 수려하고 기암절벽이 절경을 이룬 금수산 자락에 위치한 국립제천치유의숲은 향기, 경관, 피톤치드, 음이온 등의 다양한 산림 자연환경요소를 온 몸으로 체험할 수 있는 곳이다. 음이온치유숲길은 약 420m 가량의 계곡 주변부에 조성된 숲길로 다량의 음이온이 방출되며 쉼터가 조성되어 있어 명상프로그램을 즐길 수 있다. 전망대로 이어지는 건강치유숲길은 수려한 산림경관을 만끽할 수 있는 길로 노약자, 아동 휠체어이용자 등 신체적 약자들을 배려해 누구나 안전하게 숲을 이용할 수 있다. 숲내음치유숲길은 참나무 군락 내 야자매트로 조성된 숲길로 발의 감각을 깨우고 고저차를 활용한 운동효과를 느껴볼 수 있다. 마가목, 음나무 등 실내 치유프로그램 운영을 위한 산림산약초 6종으로 구성된 약초원은 약초 재배 및 감상, 휴식의 공간이다.

국립제천치유의숲에서 즐기는 웰니스 프로그램으로 ‘숲괄사 테라피’가 있다. 자연 속에서 아로마 향기와 괄사 테라피를 결합해 혈류와 림프 순환을 돕고 얼굴과 두피의 피로를 완화하며 신체와 마음의 균형을 회복하는 뷰티 웰니스 프로그램이다. 괄사테라피는 얼굴과 목, 쇄골, 귀 등 림프를 자극해 순환을 촉진시키고 피로 완화에 도움을 주는 효과를 볼 수 있다.

▶제천 포레스트 리솜 ‘디디숲’

해발 600m 숲 속에 자리한 포레스트 리솜은 일상에서 벗어나 몸과 마음을 치유할 수 있는 특별한 공간이다. 온천욕과 아쿠아 테라피, 뷰티 케어, 피트니스와 릴렉스 라운지까지 모두 갖추고 있는 종합 리조트형 웰니스관광지다. 이곳에서 즐기는 특별한 웰니스 여행은 숲의 기운을 고스란히 느끼는 디디숲(디지털 디톡스 숲산책)이다. 숲길을 따라 걷는 산책은 계절마다 다른 풍경과 향기를 선사한다. 맑은 공기와 피톤치드가 지친 몸과 마음을 자연스럽게 회복시켜 준다. 디디숲 프로그램은 숲 밸런스 프로그램으로, 단순히 걷는 것이 아니라 전문 진행자가 안내하는 명상과 호흡 산책을 통해 보다 더 깊이 숲이 주는 치유의 힘을 경험할 수 있다. 리커버리 밸런스 워킹으로 몸의 균형을 깨우고, 리솜 숲 해설을 들으며 자연의 메시지에 귀를 기울여 본다. 천천히 오감을 통해 자연을 느끼고, 4단계로 구성된 외나무다리와 균형 동작을 도전해 신체 기능과 회복력을 높이는 것에 집중한다. 오전 10시부터 11시까지 60분 정도 소요되며 상설 프로그램으로 매일 운영된다.

충북 웰니스관광 활성화를 위해 구성된 충북 웰니스의료관광 융복합 클러스터(충북과학기술혁신원)는 충주·제천·증평·영동을 거점으로 사업을 추진하고, 충북 웰니스 산업의 외연 확장과 관련 시설·기관 간 네트워크 활성화에 기여하고 있다.