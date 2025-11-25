종로학원 임성호 대표 초청… 2026 정시 맞춤 전략 공개 정시 설명회 12월 3~12일, 1:1 진학 컨설팅 12월 5~12일 접수 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 오는 12월 14일 마포구청에서 ‘2026학년도 정시 전략 설명회 및 1:1 진학 컨설팅’을 개최함에 따라 이에 참여할 지역 내 수험생과 학부모를 사전 모집한다.

이번 설명회는 30년 경력의 입시 전문가가 직접 참여해 최신 대입 분석과 맞춤형 전략을 제시함으로써, 변화하는 입시환경 속에서 수험생들이 보다 전략적으로 정시를 준비할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

‘정시 전략 설명회’는 12월 14일 오후 1시부터 3시까지 마포구청 2층 대강당에서 진행되며, 30여 년 동안 대입 분석을 이어온 입시전문가 임성호 종로학원 대표이사가 강연자로 나선다.

임성호 대표이사는 EBS 교육정책 자문위원 경험을 바탕으로 2026학년도 수능 결과와 대학별 전형 변동 사항을 분석하고, 성적대별 지원 경향과 유·불리 요소 등 실질적인 정시 전략을 설명할 예정이다.

특히 중상위권·중하위권 등 점수대별 맞춤 전략을 안내, 설명회 후에는 질의응답 시간을 마련해 수험생과 학부모의 구체적인 입시 고민에 대해 전문적 답변을 제공할 계획이다.

정시 전략 설명회와 더불어 같은 날 오전 10시 30분부터 오후 4시 50분까지는 마포구청 12층 중강당에서 서울시교육청 대학진학지도지원단 소속 전문교사가 참여하는 ‘1:1 진학 컨설팅’도 함께 진행된다.

상담은 사전 신청자를 대상으로 1인당 40분씩 운영되며, 학생의 성적과 희망 대학 및 전공, 변화된 전형 요소 등을 종합적으로 분석해 실질적이고 현실적인 진학 전략을 제시할 예정이다.

또 올해는 ‘교육특별구 마포’로서 보다 많은 학생에게 진학 지원 기회를 제공하기 위해 설명회 당일 참여가 어려웠던 수험생과 학부모를 대상으로 16일부터 27일까지 마포진로직업체험지원센터에서 추가 ‘1:1 진학 컨설팅’을 운영한다.

정시 전략 설명회는 12월 3일부터 12월 12일까지, 1:1 진학 컨설팅은 12월 5일부터 12월 12일까지 사전 신청을 받으며, 각각 300명과 100명을 선착순으로 모집한다.

신청은 마포구청 누리집 또는 홍보문 내 QR코드를 통해 온라인으로 가능하며, 1:1 진학 컨설팅은 학생 개인의 진학계획을 바탕으로 한 상담인 만큼 청소년 본인 참석이 필수다.

자세한 사항은 마포진로직업체험지원센터으로 문의하면 된다.

박강수 마포구청장은 “정시를 앞둔 아이들과 부모님들의 걱정과 부담을 잘 알고 있다”며 “이번 설명회와 상담이 올바른 전략을 세우는 데 실질적인 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

또 “교육특별구 마포의 약속처럼 앞으로도 우리 청소년들이 꿈을 향해 자신있게 나아갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.