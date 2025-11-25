미술관 표준단가 2종 신규 수록 부대설비 보정단가 2종 추가

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국부동산원은 최신 시장 정보를 반영해 개정한 ‘2025년도 건물신축단가표’를 발간했다고 25일 밝혔다.

건물신축단가표는 최신 단가 자료와 개정된 표준시장단가 및 표준품셈을 반영한 가격자료로 감정평가, 금융여신, 손해사정, 감리비 산출 기준 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

해당 발간서에는 건물신축표준단가 432종과 전기설비·신재생에너지 발전 설비 등 부대설비 보정단가 49종이 수록돼 있으며, 건물 사진·도면, 주요 자재 사진 및 설명 정보도 함께 제공한다.

특히 이번 개정판은 문화 및 집회시설의 다양한 용도에 대한 가격자료를 제공하기 위해 ‘미술관(철근콘크리트조) 2종’의 표준단가를 신규로 수록했으며, 부대설비 보정단가 역시 고급화 및 다양화되는 주민공동시설의 특성을 반영해 주민운동시설(스크린골프장, 스크린테니스, 체력단련실)과 폐쇄회로(CC)TV) 설비 항목을 추가했다.

2025년도 건물신축단가표는 한국부동산원 누리집에서 구매 신청할 수 있으며, 건물신축단가표 활용도가 높은 금융기관 등에서는 데이터베이스 형태로도 구입이 가능하다.

김남성 한국부동산원 산업지원본부장은 “이번 건물신축단가표는 최신 시장 상황을 면밀히 반영한 정확성과 실효성이 높은 자료로, 관련 업무에 유용하게 활용되기를 바란다”고 말했다.