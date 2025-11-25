[헤럴드경제=함영훈 기자] 이탈리아 럭셔리 브랜드 구찌(Gucci)가 글로벌 팝 스타 두아 리파(Dua Lipa)의 ‘래디컬 옵티미즘 투어(Radical Optimism Tour)’를 위한 커스텀 룩을 25일 공개했다

두아 리파는 이번 투어에서 블랙 GG 올오버 자수의 크롭 블레이저와 블랙 페더 디테일의 커스텀 재킷을 착용, 크리스털 GG 자수가 더해진 스트레치 튤 바디수트와 새틴 투피스 란제리 세트를 레이어드해 무대 스타일을 완성했다.

여기에 크리스털 GG 스타킹, 글러브, 니하이 부츠를 매치해 투어 컨셉에 어울리는 강렬한 블랙 톤 룩을 선보였다.

섬세한 장식과 드라마틱한 실루엣이 조화를 이룬 이번 커스텀 룩은 두아 리파의 퍼포먼스 에너지와 구찌 특유의 글래머러스한 감성을 동시에 담아내며 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.

사진 1. 10월 5일 미국 로스 엔젤레스 기아 포럼에서 구찌 커스텀 의상을 입고 ‘래디컬 옵티미즘 투어(Radical Optimism Tour)’ 무대에 오른 두아 리파 (사진 제공: 게티 이미지)

사진 2. 사진 3. (사진 제공: 게티 이미지)