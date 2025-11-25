한은, 3분기 카드 해외사용 실적 통계 “직구는 비슷…해외여행 늘어난 영향”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 국내 거주자의 카드 해외 사용액이 지난 3분기 약 60억달러가량에 이르러 사상 최대를 기록했다.

25일 한국은행이 발표한 ‘3분기 중 거주자의 카드 해외사용 실적’에 따르면 이 기간 국내 거주자의 카드(신용·체크·직불) 해외 사용 금액은 모두 59억3000만달러를 기록했다.

2분기(55억2000만달러)보다 7.3% 많고, 기존 역대 최대치(2024년 3분기 57억1000만달러)도 넘어섰다.

해외 직접구매(직구) 금액은 2분기와 비슷한 수준이었지만, 해외여행이 늘어난 영향이 컸다. 실제로 내국인 출국자 수는 2분기 676만7000명에서 3분기 709만3000명으로 4.8% 증가했다.

카드 종류별로는 신용카드(40억8800만달러)와 체크카드(18억4100만달러) 사용액이 각 7.4%, 7.3% 늘었다.

반면, 비거주자의 3분기 카드 국내 사용액은 37억6000만달러로 역대 최대였던 2분기(37억9000만달러)보다 0.8% 감소했다.