“당의 뿌리 튼튼케 하는 것도 최대 과제”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘은 25일 내년 지방선거 경선에서 ‘당심’ 반영 비율을 현행 50%에서 70%로 상향키로 한 방안을 그대로 추진하겠다고 밝혔다.

국민의힘 지방선거총괄기획단(단장 나경원 의원) 대변인을 맡은 조지연 의원은 이날 국회에서 당 소속 현역 시장·군수·구청장과의 연석회의를 마친 뒤 기자들과 만나 ‘당심 반영 비율을 70%로 상향하는 안을 건의하기로 한 입장에 변함이 없나’라는 질문에 “7 대 3(당원 투표 70% 대 국민 여론조사 50%) 비율에 대한 입장은 명확하다”고 답했다.

조 의원은 “이번 지방선거가 국민 정서와 민심을 최대한 반영해야 한다는 것과 동시에 취약한 당세를 확장하는 과제도 안고 있다”며 “당의 뿌리를 튼튼하게 하는 일도 이번 선거 최대 과제”라고 덧붙였다.

‘기획단 단장을 맡은 나경원 의원이 서울시장 출마 후보군으로 거론되는 상황에서 당심 반영 비율을 높이는 것은 부적절하지 않나’라는 취지의 지적에는 “어떤 개인을 두고 룰을 정한다는 것은 있을 수 없는 일”이라고 반응했다.

이와 같은 경선 룰이 기획단 소속 특정 인사에게 유리한 것 아니냐는 취지의 지적이 이어지자 조 의원은 “일반 국민(여론)을 많이 반영하는 것도 맹점이 있다. 인지도 높은 후보가 일반 여론이 높았을 경우 높게 나오는 게 그간 선거 결과들”이라며 “당 기여도에 대한 강화, 당원 비율 강화가 궁극적으로 경쟁력을 강화하는 방향으로 갈 수 있도록 하는 노력들도 병행해야 하는 것”이라고 말했다.

이날 회의에서는 일부 기초자치단체장이 더불어민주당의 권리당원 권한 강화 사례를 반면교사 삼아 민심 반영률을 더 높여야 한다는 의견을 낸 것으로 알려졌다.

한편 기획단은 청년 인재 영입을 위해 당협별로 청년 1명 이상 공천을 의무화하는 방안을 지도부에 건의키로 했다.