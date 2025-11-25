- 중소기업 해외수출 전략 및 ‘2026 코리아 엑스포’ 활용 방안 소개

글로벌 MICE 전문기업 엑스포럼은 오는 11월 27일(목) 해외 진출을 준비하는 국내 중소기업을 대상으로 ‘K-브랜드 인사이트 웨비나(K-Brand Insights Webinar)’를 개최한다고 밝혔다.

이번 웨비나는 ‘K-브랜드 해외 진출 성공 방정식, 전문가의 전략과 선배 기업의 실제 이야기’를 주제로, 현장에서 바로 적용할 수 있는 실전 해외 진출 전략을 중심으로 구성됐다. 특히 K-뷰티, K-푸드, 라이프스타일 등 글로벌 시장에서 성장세를 보이는 산업군의 전문가와 실제 수출 기업 대표들이 연사로 참여해 중소기업의 수출 역량 강화를 지원한다.

최근 글로벌 경쟁 심화와 시장 진입 장벽 증가로 중소기업의 수출 성공률이 낮아지는 가운데, 웨비나는 △해외 판로 개척 성공 사례 △글로벌 바이어 공략법 △현지화 및 글로벌 마케팅 인사이트 등 실질적 노하우를 공유한다. 엑스포럼은 “이번 웨비나는 중소기업들이 ‘어디서부터 어떻게 시작해야 하는가’라는 고민을 해결하는 실질적 가이드가 될 것”이라고 설명했다.

엑스포럼이 주최하는 ‘코리아엑스포(Korea Expo)’는 한국 중소기업과 글로벌 바이어를 연결하는 대표적 B2B 플랫폼으로 자리매김하고 있다. K-뷰티, K-푸드, 헬스케어, 테크, 라이프스타일 등 다양한 산업 분야의 기업이 참가하며, 단순 판매 중심을 넘어 해외 바이어와의 직접 미팅, 장기적 거래선 구축, 브랜드 홍보 및 시장 검증, 현지 시장 리서치, 글로벌 진출 전략 컨설팅까지 지원한다.

엑스포럼 관계자는 “코리아엑스포는 많은 중소기업이 실질적 해외 거래를 성사시키는 장으로 발전해왔다”며 “이번 웨비나가 내년 엑스포 참가로 이어져 더 많은 기업이 글로벌 비즈니스 기회를 잡기를 기대한다”고 말했다.

엑스포럼은 이번 웨비나를 시작으로 코리아엑스포 참가기업에 대해 사전·사후 바이어 매칭, 현지 시장 분석 지원, 글로벌 마케팅 가이드 등 체계적 지원 프로그램을 확대할 계획이다. 또한 해외 전시 및 비즈니스 네트워크를 강화해 한국 중소기업의 글로벌 성공 사례가 지속적으로 만들어질 수 있도록 한다는 방침이다.