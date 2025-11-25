바이러스 차단·치료·점검까지 기존 보안 서비스 하나로 통합

SK브로드밴드는 고객의 인터넷 이용환경을 한층 더 편리하게 보호해 주는 프리미엄 ‘안심 서비스’를 선보인다고 25일 밝혔다.

이번 안심 서비스는 기존 보안 부가서비스들을 하나로 통합해 고객이 별도의 복잡한 절차 없이 한 번 가입만으로 유해사이트·악성코드 차단, 바이러스 감시·치료, PC·스마트폰 원격 및 방문 점검 등 3중 보안 혜택을 누릴 수 있도록 설계됐다.

특히 ‘더안심’이나 ‘더안심쉐어’ 상품을 선택할 경우, 보이스피싱·해킹 등으로 인한 피해에 연 1회 최대 500만원, 인터넷 쇼핑 사기 피해에 대해 최대 50만원까지 보상받을 수 있다. 보상은 메리츠화재와 연계해 신속하고 투명하게 지원된다.

고객은 자신의 인터넷 이용환경과 세대구성에 따라 ▷안심(3중 보안, 월 2200원) ▷안심쉐어(3중 보안·최대 3회선 IP 공유, 월 3300원) ▷더안심(3중 보안·보상 케어, 월 3300원) ▷더안심쉐어(3중 보안·보상 케어·최대 3회선 IP 공유, 월 4400원) 중 선택할 수 있다. 요금은 3년 약정 기준이다.

안심 서비스는 초고속 인터넷과 함께 사용할 수 있다. 기가 와이파이에 와이파이 신호를 확장해 주는 윙즈까지 결합한 ‘안심 기가 윙즈’의 경우 SK텔레콤 휴대전화 결합 시 월 3만원 미만 합리적 요금에 안전하고 쾌적한 인터넷 환경을 경험할 수 있다. 이는 동일 서비스 3년 약정 기준 타사 대비 최대 22% 저렴하며 3년 약정 시 약 30만원 비용 절감 효과가 있다.

고객 지원도 대폭 강화됐다. 기존 보안 부가서비스 홈페이지와 고객센터를 통합, 안심 서비스 전용 고객센터(1600-6112)와 전용 웹페이지를 통해 서비스 조회·설정·문의가 모두 가능하다.

이에 더해 SK브로드밴드는 고객의 일상 속 보안 걱정을 덜어줄 수 있도록 이달 말부터 자회사 홈앤서비스와 함께 ‘Be 안심 캠페인’도 시행한다. 서비스매니저들은 ‘B안심지킴이’ 역할로 상품 개통이나 이전을 위해 방문 시 인터넷, 와이파이, B tv 등 서비스에 대한 각종 보안 점검사항을 안내해 고객 만족도를 높일 계획이다.

홍승진 SK브로드밴드 유선사업본부장은 “안심 서비스는 고객이 인터넷 이용 중 겪을 수 있는 다양한 리스크를 원천 차단하는데 초점을 맞췄다”며 “합리적인 요금, 실질적 보상, 통합 고객지원 등으로 고객이 안심하고 쾌적하게 사용할 수 있도록 지속적으로 서비스를 혁신하겠다”고 밝혔다. 권제인 기자