류경기 중랑구청장 취임 이후 공격적 국비·시비 확대 나서 ‘실속형 재정운용’ 성장 견인

서울 자치구들의 내년 예산안이 속속 확정되면서 인구 규모와 예산 규모가 반드시 비례하지 않는 흥미로운 대비가 나타났다.

특히 인구 37만7000명인 중랑구가 내년 예산을 1조1648억 원으로 편성, 인구 47만9320명의 관악구(1조922억 원)에 비해서도 더 많은 예산을 확보해 눈길을 끈다.

이는 ▷인구 48만여 명의 노원구(1조3625억 원) ▷인구 65만여명 송파구(1조2394억 원) ▷인구 45만여 명 은평구(1조1650억)에 이어 예산 규모로 6위다. 반면 인구가 비슷한 영등포구(33만·9958억 원), 강북구(33만·9836억 원)은 1조원에 미치지 못했다.

25일 중랑구에 따르면 류경기(사진) 중랑구청장이 2018년 7월 취임한 이후 중랑구는 매년 국비·시비 의존재원 확보를 공격적으로 확대해 왔다. 그 결과 2023년 예산이 첫 1조원을 돌파한 이후 내년까지 4년 연속 1조원대를 유지하고 있다. 또 자체 세입보다 외부 재원 확보 비중이 성장을 이끌었다는 평가다.

이는 ‘실속형 재정 운용’ 덕이다. 내년 중랑구 예산 중 사회복지 분야만 7231억원(63%). 이는 노원구(9141억·67.7%)에 이어 서울 상위권 수준이다. 이는 올해 6753억 원보다 478억원 증액된 규모다. 실제 중랑구는 고령화 비율이 높고 취약계층 돌봄 수요가 꾸준해 법정·의무 지출이 큰 편이다.

최근 중랑구는 신내·면목 도시재편,역세권 정비 및 생활SOC 확충, 모아타운 추진 지역 확대 등 중·대규모 사업이 동시다발로 진행되고 있다.

이 같은 사업은 단기 세입 증가 없이도 외부 재원으로 확보 가능한 분야가 많아 예산 규모 확대로 이어졌다는 분석이다.

이와 관련, 중랑구는 기초연금, 생계·주거급여 등 보편적 복지 확대와 어르신, 보육 등 지원대상별 복지를 강화한다. 특히 의료·요양 등 돌봄 통합지원과 출산축하용품 지원사업도 새롭게 추진한다. 또 중랑형 복지 브랜드 ‘중랑동행사랑넷’도 지속 운영, 주민들이 자발적으로 참여하고 서로 지원하는 복지 생태계를 만들 계획이다.

류 구청장은 “주민의 복지와 안전 강화, 민생 안정 및 교육 기반 강화에 중점을 두고 2026년 예산안을 편성했다”며 “재정건전성을 유지하면서도, 지역 발전과 주민 편익, 지역사회 문제 해결을 위한 사업 추진에 소홀함이 없도록 최선을 다할 것”이라고 말했다. 박종일 선임기자