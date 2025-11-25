[헤럴드경제=박연수 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 ‘자가(自價)소주’가 전통주 주문량 1위에 올라섰다고 25일 밝혔다.

제품은 대동여주도가 인기 웹소설·웹툰 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기’ IP를 기반으로 기획한 전통주다. GS25는 김부장 에디션(31도)과 송과장 에디션(21도)으로 구성한 ‘자가소주 스페셜 에디션’을 ‘와인25플러스’에서 선보였다.

출시 직후 제품은 ‘와인25플러스’ 내 전통주 주문량 1위에 올랐다. 주문량도 주차별로 20%씩 상승 중이다.

드라마에 등장한 안주류도 많이 팔리고 있다. 가장 높은 신장률을 기록한 상품은 황도(25.5%)였다. 육포(20.1%), 훈제닭다리(17.7%), 멸치안주(10.9%) 등 매출도 두 자릿수 이상의 신장률을 보였다.

한편 ‘자가소주 스페셜 에디션’은 와인25플러스에서 주문할 수 있다. 송희구 원작가의 친필 메시지를 담은 카드 등이 동봉된다. 가격은 2만7900원이다.

전준영 GS리테일 와인25플러스 담당 매니저는 “앞으로도 와인25플러스를 통해 콘텐츠·스토리와 연계한 차별화 주류를 선보일 것”이라고 말했다.