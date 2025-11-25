㈜픽쇼코리아 신우훈 대표가 ‘2025 대구경북 벤처기업인의 밤’에서 중소벤처기업부 장관표창상을 수상했다. 이번 수상은 친환경 홀로그램 메쉬스크린의 국산화와 기술 상용화에 기여한 점이 인정된 결과다.

벤처기업협회 대구경북지회는 18일 대구 엑스코 서관 그랜드볼룸B에서 대한민국 벤처 30주년을 기념해 ‘2025 대구경북 벤처기업인의 밤’을 개최했다. 행사에는 지역 벤처기업 대표와 홍성주 대구시 경제부시장, 정기환 대구경북지방중소벤처기업청장, 윤경자 대구지방조달청장 등 200여 명이 참석했다.

행사에서는 제8·9대 회장 이·취임식과 ‘2025 대구경북 KOVA AWARD’ 시상식이 함께 진행됐다. 시상식에서 신우훈 대표는 친환경 홀로그램 메쉬스크린 기술의 국산화를 선도하고 관련 산업의 기반 마련에 기여한 공로로 중소벤처기업부 장관표창상을 받았다.

픽쇼코리아는 디지털 사이니지 분야에서 다양한 프로젝트를 수행하며 기술력을 확보해 왔다. DGB금융그룹 ‘iM뱅크 시중은행 전환 선포식’의 3D 홀로그램 콘텐츠 제공을 비롯해 양산 3D과학관 전동 메쉬스크린 콘텐츠 구축, 수원시 어린이 급식센터 실감형 콘텐츠 시공 등을 통해 실감형 미디어 솔루션 분야에서 현장 경험을 쌓아왔다. 또한 순천향대학교 VR스튜디오, 충주 예당호 전망대 경관조명 미디어파사드, 평창 올림픽 테마파크, 경주엑스포공원 한수원홍보관 등 전국 단위 프로젝트를 수행해 적용 범위를 넓혔다.

기술 인증 부문에서도 성과를 내고 있다. 이동형 홀로그램 스크린 장치, 영상 표시용 메쉬스크린 장치, 빔프로젝터용 도료 관련 특허를 보유하고 있으며, ISO 9001·14001·45001 인증과 이노비즈·메인비즈 인증을 확보했다. 조달청 혁신제품 지정 등 공공시장 진입 기반 강화에도 지속적으로 노력해 왔다.

또한 영상 표시용 메쉬스크린, 멀티미디어 정보 제공용 학습 키오스크 장치, 인공지능 기반 감성 반응형 음성인식 키오스크 장치 및 제어 방법, 빔프로젝션 기반 리어·프론트 양방향 광변조 복합 구동·조립구조 디스플레이 블라인드 장치, 센서 융합 기반 디스플레이 장치, 빔프로젝터 스크린 형성용 도료 및 빔프로젝터 스크린 관련 특허, 상승 펼침식 롤 스크린 장치 실용신안등록, 상표등록 4건, 출원 2건, 기술임치 1건등 다수의 기술 자산을 확보하며 연구·개발 역량을 강화해 왔다.

친환경 인증제품으로 등록된 메쉬스크린은 R&D 사업을 통해 국산화에 성공했으며, 빔페인트 역시 특허 출원 이후 공공조달 혁신제품으로 지정됐다. 회사는 VOC·TVOC 시험성적서를 확보해 환경성과 안전성 기준을 충족하는 한편, 벤처기업 인증·뿌리기업 인증·가족친화기업 인증 등을 통해 기업의 신뢰도를 높여 왔다.

픽쇼코리아 신우훈 대표는 “기업의 기술 개발과 적용 가능성을 꾸준히 발전시켜 실감형 미디어 분야의 경쟁력 향상에 기여하겠다”고 말했다.

픽쇼코리아는 앞으로 해외 전시회 및 국제 협력 프로젝트 추진을 통해 기술 교류를 확대하고, 공공시설 및 도시관광 프로젝트 중심의 레퍼런스를 확장해 지속 가능한 미디어 생태계 구축을 이어갈 계획이다.