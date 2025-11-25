“트럼프가 요청…시진핑과 통화 내용 설명하려는 듯”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 25일 전화 통화하는 방안을 최종 조율하고 있다고 후지뉴스네트워크(FNN)가 보도했다.

이 매체는 트럼프 대통령이 통화를 요청했다고 복수의 일본 정부 관계자를 인용해 전했다.

FNN은 “트럼프 대통령은 24일 시진핑 중국 국가주석과 전화 통화를 했다”며 “다카이치 총리에게 시 주석과 통화에 관해 설명하려는 것으로 보인다”고 해설했다.

신화통신은 전날 미중 정상 간 통화 사실을 알리면서 트럼프 대통령이 시 주석에게 “중국은 제2차 세계대전 승리를 위해 중요한 역할을 했고, 미국은 중국에 있어 대만 문제의 중요성을 이해한다”고 말했다고 보도했다.

중국 관영매체가 ‘대만 문제의 중요성을 이해한다’는 트럼프 대통령 발언을 전한 것은 최근 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언으로 중국이 격렬하게 반응하는 상황과 관계 있는 것으로 보인다.

하지만 트럼프 대통령은 시 주석과 통화 내용을 소개한 소셜미디어(SNS) 글에서 대만 문제나 중일 갈등에 대해 거론하지 않았다.

한편, 일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 이날 기자회견에서 미중 정상 간 통화에 대해 “미중 관계 안정은 일본을 포함한 국제사회에 매우 중요하다”고 밝혔다.

기하라 장관은 중국 측 발표 내용에 대해서는 “하나하나 논평하는 것은 자제하겠다”며 말을 아꼈다.