“내달부터 미세먼지 계절관리제 시행…다중이용시설 공기질 기준 강화”

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 25일 “깨끗한 공기 질은 이제 국민 건강뿐 아니라 산업과 관광 같은 국가 경쟁력의 원천이 되고 있다”고 말했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 ‘제17차 미세먼지특별대책위원회’ 회의 모두발언에서 “다음 달부터 내년 3월까지 정부는 제7차 미세먼지 계절관리제를 본격 시행한다”며 이같이 밝혔다.

그는 “과거 6차례 시행된 계절관리제의 성과를 이어가면서 현장 중심의 실행력을 높이고 공간, 생활 공간 공기 질 관리를 중점적으로 추진해야 한다”며 “초미세먼지 농도 목표인 19㎍(마이크로그램·100만분의 1g)/㎥를 달성하려면 최선의 노력을 집중해야 한다”고 강조했다.

김 총리는 구체적으로 “첨단 장비와 AI(인공지능) 등을 활용해 대기오염물질 배출을 입체적으로 감시하고 발전·산업·수송 등 주요 배출원에 대한 감축 조치를 촘촘히 시행하겠다”고 설명했다.

이어 “대형마트, 도서관, 박물관 등 대표적인 다중 이용 시설에 대해서는 실내 공기 질 기준을 20% 강화하겠다”고 부연했다.

김 총리는 “계절관리제로 국민과 기업에 불편도 끼칠 수 있고 특히 소상공인분들께 부담이 따를 수 있다”며 “지역별 대기 기술지원단을 운영하고 영세 사업장 대상으로 맞춤형 기술 및 설비 지원을 적극 추진하겠다”고 약속했다.