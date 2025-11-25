[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 명세빈(50)이 이혼 후 생활고로 힘들었던 과거를 털어놨다.

24일 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’은 명세빈이 출연한 인터뷰 영상을 유튜브에 선공개했다.

명세빈은 최근 JTBC 토일 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’에서 김낙수(류승룡)의 아내 박하진 역을 맡아 열연을 펼치고 있다.

명세빈은 자신의 캐릭터에 대해 “결혼한 지 오래된 부부의 연기를 해야 하지 않나. 제가 그런 경험이 많지는 않기 때문에. 솔직하게”라며 자신의 이혼 경험을 털어놨다.

명세빈은 2007년 11세 연상의 변호사와 결혼했으나, 결혼 5개월 만에 이혼했다.

아울러 명세빈은 이혼 후 생활고를 겪었다고 고백했다. “이번 달 카드값이 없어서 ‘뭘 팔까’부터 시작해 가방도 팔고 무언가를 팔았다. 정말 절실했다”고 털어놨다.

그는 “‘연기자로서 더 이상 일하기 어려울 수도 있겠구나’ 싶어 꽃을 배우기 시작했다. 기회가 닿아 결혼식장에서 아르바이트를 했는데 ‘구석에서 해라’, ‘안 보이는 곳에서 해라’고 하더라”고 회상했다.

한편 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’는 승진 경쟁에서 밀려난 50대 대기업 부장 김낙수가 긴 여정 끝에 진정한 본인의 모습을 발견하게 되는 이야기를 그린 드라마다. 지난 23일 방송분(10회)은 시청률 5.4%를 기록했다.

명세빈이 출연하는 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’은 오는 26일 저녁 8시 45분 방송된다.