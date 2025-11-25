박형준 시장, 시민·환경단체 등 800여명 참석 축하공연 및 금정산 국립공원 지정 의미 소개

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 25일 오후 3시 금정문화회관 금빛누리홀에서 금정산국립공원시민추진본부와 공동으로 ‘금정산국립공원 지정 기념 시민 축하 행사’를 개최한다고 밝혔다.

행사에는 박형준 시장을 비롯해, 지역 국회의원, 시의원, 구청장, 금정산국립공원시민추진본부, 범어사, 시민·환경단체 등 800여명이 참석해 금정산국립공원 지정을 함께 기념하고 그 의미를 되새길 예정이다.

금정산국립공원이 지정된 이후 처음으로 마련된 축하 자리로, 금정산국립공원 지정 과정과 가치를 되짚고, 도심형 국립공원이 부산 시민의 일상과 지역 생태·문화·관광에 가져올 변화를 함께 공유한다.

이번 행사는 금정산국립공원 지정의 의미를 시민과 함께 나누는 다채로운 프로그램으로 꾸며진다. 퓨전밴드 ‘비스타’의 여는 공연을 시작으로, 금정산국립공원 지정 과정과 의미를 소개하는 경과보고와 홍보영상을 상영한다.

이어 오랜 기간 금정산국립공원 지정을 위해 힘써 온 시민단체, 지역 인사, 기관 관계자에게 감사패를 전달해 그간의 노고에 대한 감사의 마음을 전한다. ▷강종인 금정산국립공원시민추진본부 대표 ▷이윤희 범어사 신도회장 ▷문창규 국립공원공단 차장이 감사패를 받는다.

LED 점등 세리머니에서는 각계 대표가 참석해 무대 화면 버튼을 누르고, 시민들의 염원을 담은 소망의 빛들이 모여 아름다운 금정산 전경과 함께 금정산국립공원 지정을 축하하는 메시지가 송출된다.

시는 이번 행사를 계기로 금정산국립공원이 안정적으로 정착할 수 있도록 국립공원공단, 전문가, 지역사회와의 협력체계를 강화해 나갈 계획이다. 아울러 시민들이 안전하고 편안하게 금정산을 이용할 수 있도록 탐방 환경을 정비하고 보호체계를 점검하는 데에도 노력을 기울여 나갈 예정이다.