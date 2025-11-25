[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 25일 오후 5시 30분 해운대구 벡스코 컨벤션홀에서 에스비(SB)선보㈜, 카라데니즈 홀딩(Karadeniz Holding)과 ‘조선·해양플랜트 산업의 공동 발전 업무협약’을 체결한다고 밝혔다.

협약식에는 박형준 시장을 비롯해 최금식 SB선보㈜ 회장, 오스만 무라트(Osman Murat) 카라데니즈 카라데니즈 홀딩 회장 등 관계자들이 참석한다. 이번 협약은 조선·해양플랜트, 조선기자재 등 관련 산업 분야에서 상호 협력과 교류를 촉진하기 위해 마련됐다.

협약의 주요 내용은 ▷지역기업의 참여 확대 위한 행정적 지원 및 협력 네트워크 구축 ▷기술 역량 및 기자재 공급 능력 ▷공동 프로젝트 참여 위한 부산 지역 조선·기자재 산업 분야 협력 ▷파워십(Powership) ▷LNG 부유식 저장·재기화 설비(FSRU) 운영 및 글로벌 프로젝트 경험 제공 등이다.

부산시는 지역기업의 참여 확대를 위한 행정 지원과 네트워크 구축을 담당하고, SB선보㈜는 기술 역량과 기자재 공급 능력 공유를 맡는다. 카라데니즈 홀딩은 글로벌 프로젝트와 발전선 사업 경험을 제공하는 역할을 수행할 예정이다.

세 기관은 협약을 통해 부산의 미래 성장동력인 조선·해양플랜트 산업 분야에서 신규 공동 프로젝트를 발굴하고, 지역기업의 글로벌 진출과 공급망 경쟁력 강화, 조선기자재 산업의 새로운 수출 동력 확보에 나설 계획이다.

SB선보㈜는 선박 모듈 유닛 시스템을 국내 조선업에 정착시킨 부산 대표 명문향토기업으로 지난 7월 통합법인 출범 이후 ▷가스 추진 연료공급시스템(FGSS) ▷수전해 시스템 ▷탄소 포집 기술(OCCS) 등 친환경 에너지 신기술 개발을 바탕으로 글로벌 친환경 에너지 기업으로 도약하고 있다.

터키의 카라데니즈 홀딩은 부유식 발전선(Powership) 분야 세계 최고 선도기업으로, 자회사 카르파워십(Karpowership)을 통해 아프리카·아시아 여러 국가에 발전선(Powership)을 공급하며 글로벌 에너지 수요 해결을 위한 혁신적 해법을 제공하고 있다.