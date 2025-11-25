-신검단 로열파크씨티Ⅱ, 세계 최고 권위 ‘2025 세계조경가협회(IFLA) 어워드’ 수상

-세계 최초 5D 조경과 멀칭 기법 적용, 세계 조경 문화의 새로운 기준 제시

-아파트 단지 최초 ‘커낼워크’ 통해 국내 최고 권위 ‘2025 굿디자인 어워드 수상’

DK아시아는 지난 14일 인도 뭄바이 지오 월드 컨벤션센터(JWCC)에서 열린 세계조경가협회(IFLA, International Federation of Landscape Architects)가 주관하는 ‘2025 IFLA APR LA & LUMINARY AWARDS’에서 신검단 로열파크씨티Ⅱ로 ‘Honourable Mention’을 수상했다고 밝혔다. 세계 80여 개 회원국이 가입한 IFLA의 어워드는 조경 분야에서 세계 최고 권위를 자랑하며, 이번 수상으로 DK아시아의 독보적인 조경 역량을 국제적으로 인정받았다.

DK아시아는 이번 수상을 위해 신검단 로열파크씨티Ⅱ의 조경 ‘Beyond Green : Singeomdan Resort City’를 출품했다. 이 조경의 핵심은 세계 최초로 ‘시간(Time)’의 개념을 더한 5D 조경으로 기존 오감 만족형 조경인 시각, 청각, 후각, 촉각, 미각에 시간의 흐름을 더한 것이다. 이를 통해 입주민들은 단지 안에서 계절과 시간의 변화를 체험하며 지속적인 리뉴얼을 통한 풍부하고 아름다운 조경을 경험할 수 있다.

여기에 이탈리아 티볼리의 세계문화유산인 ‘빌라 데스테(Villa d’Este)’를 현대적으로 재해석하고, 르네상스 건축의 조형미에서 모티브를 얻은 멀칭(Mulching) 기법을 적용해 시간의 흐름에도 변치 않는 영속성과 관리의 완성미를 구현했다. 나아가 물(水), 나무(木), 돌(石) 그리고 컬러(色)의 정교한 조화를 더함으로써 자연과 예술이 어우러진 조경의 품격을 완성했다.

신검단 로열파크씨티Ⅱ는 단지의 중심축인 ‘로열 캐널 애비뉴’를 따라 430미터에 이르는 장대한 조형 수로(水路)가 흐르며, 국내 아파트 최초로 티 하우스 두 곳을 연결 해 55미터 길이의 커낼워크(Canal Walk)가 조성되어 입주민들에게 품격 있는 산책의 즐거움을 선사한다. 특히 단지를 가로지르는 물길(수로)은 단순한 경관 요소를 넘어 풍요와 아름다움, 생명과 조화를 상징하는 로마 인문학의 유산으로 도시 속에서도 자연의 숨결과 감성을 느낄 수 있도록 설계됐다.

또한 100개의 분수와 함께 국내 아파트 단지 내 최대 규모인 높이 7미터, 폭 12미터의 유럽식 조각 분수가 장엄한 풍경을 완성하며, 단지 곳곳에는 은목서, 소나무, 느티나무, 대왕참나무, 팽나무 등 위용 있는 대형 수목과 홍단풍, 황금사철, 오죽, 애기동백 등 중형 수목이 조화를 이루어 균형미와 세련미가 돋보이는 조경을 선보였다.

남부 지방에서 공수한 은목서, 동백, 홍가시, 배롱나무, 대나무 등 희귀 특수목을 단지 곳곳에 배치했으며 장미, 수국, 베고니아, 알리움, 핑크뮬리 등 다채로운 초화류를 심어 계절마다 변화하는 사계절의 정원을 연출했다. 단위 면적당 수목의 수가 일반 아파트의 세 배 이상인 수목 밀집도로 단지 전체가 울창한 숲과 같은 생명력으로 채워졌다.

DK아시아는 신검단 로열파크씨티Ⅱ의 조경을 세계적 수준의 조경 작품으로 완성하기 위해 국내 최고 수준의 조경 공사비를 투입했다. 투입된 공사비는 평당 380만원 이상으로 실제 신도시 아파트의 조경 공사비가 평당 100만원 이하이며 강남권 최고급 재건축 단지로 꼽히는 원베일리(S사), 메이플자이(G사), 아크로리버파크(D사)의 경우도 평당 160~190만원 수준인 것을 감안하면 신검단 로열파크씨티Ⅱ는 조경 공사비는 200~250% 이상 투입된 셈이다. 또한 국내 최고급 리조트인 쏠비치(D사)와 아난티(A사) 등과 비교해도 더 높은 수준의 조경 공사비가 투입돼, 로열파크씨티즌들은 시범단지가 지닌 프리미엄과 특별한 자부심을 그대로 누릴 수 있다.

이러한 조경 완성도 덕분에 국내 주요 건설사와 서울 재건축·재개발 조합은 물론 국내 리조트 업계와 학계 그리고 해외 대형 개발사까지 직접 견학을 오는 단지로 자리매김했다.

또한 검암역 로열파크씨티Ⅰ 4,805세대 대단지 조경에 이어 신검단 로열파크씨티Ⅱ 1,500세대의 조경을 국내 최초로 삼성물산 리조트 부문(에버랜드)을 통해 분리 발주가 아닌 일괄 지명 발주(NSC, Nominated Sub-Contractor) 방식을 적용했다. DK아시아 조경팀은 단지 조경의 기획 및 설계 그리고 디자인을 담당하고 삼성물산 리조트 부문은 특수목 조달과 지속 가능한 조경 기술력을 더해 세계가 인정한 조경을 완성했다.

여기에 다양한 체험형 콘텐츠도 추가로 선보인다. 오는 12월 1일부터 일반인들은 업그레이드 된 ‘조경 문화 경험 프로그램’과 ‘로열 트레인 서비스’를 통해 세계적으로 인정받은 단지 내 조경과 조경 시설을 직접 체험할 수 있다. 겨울에도 푸른 생명력을 간직한 호밀밭, 영화 ‘미션 임파서블, 파이널 레코닝’에 등장한 실물 비행기 전시(2대), 사랑의 상징을 형상화한 하트 멀칭존과 액자형 포토존 등 다양한 감성 공간이 단지를 채운다. 황톳길을 5.6km로 확장해 입주민의 건강과 일상의 만족도를 높이는 한편 단지를 수도권 대표 랜드마크이자 관광 명소로 자리매김했다. 특히 주말 사전 예약 방문객들에게는 6성급 호텔 수준의 커뮤니티와 하이엔드 주거 서비스를 직접 체험할 수 있도록 다양한 조경 문화 경험 프로그램을 운영할 예정이다.

한편, 신검단 로열파크씨티Ⅱ는 2025 세계조경가협회(IFLA) 어워드 외에도 아파트 단지 최초로 티 하우스 두 곳을 연결한 커낼워크를 통해 국내 최고 권위의 2025 굿디자인 어워드를 수상하며 조경의 디자인적 완성도를 인정받았다. DK아시아는 2023년에도 검암역 로열파크씨티의 컨시어지 라운지와 실내 체육관으로도 굿디자인 어워드를 수상한 바 있다.

DK아시아의 ‘로열파크씨티’ 브랜드는 한국기업평판연구소가 매달 발표하는 하이엔드 주거 브랜드 평판 순위에서도 하이엔드 브랜드 평판의 핵심 지표인 커뮤니티 지수, 소통 지수, 참여 지수에서 높은 평가를 받으며 현대건설 ‘디에이치’, 롯데건설 ‘르엘’과 함께 빅3 위상을 확고히 하고 있다. 로열파크씨티는 이제 단순한 고급 아파트를 넘어 대한민국 VIP들의 라이프 스타일을 선도하는 하이엔드 주거 브랜드로 입지를 확고히 했다.

김정모 DK아시아 회장은 “이번 세계조경가협회 수상은 DK아시아의 조경 경쟁력이 세계 무대에서 공식적으로 인정받은 성과”라며 “세계 최초로 시간(Time)의 개념을 도입한 5D 조경과 르네상스 건축의 걸작인 이탈리아 티볼리의 세계문화유산 빌라데스터를 현대적으로 재해석하고 여기에 멀칭 기법을 정교하게 적용해 창의성과 전문성이 결합 된 혁신적 결과물로, 세계 조경 트렌드를 선도하는 새로운 기준을 제시한 상징적 성취”라고 말했다. 이어 “자연과 예술, 입주민의 삶이 완벽하게 조화를 이루는 진정한 5D 조경 철학을 기반으로 지속적인 혁신과 선도적 투자를 이어가며, 로열파크씨티를 건강한 쉼과 일상이 힐링이 되는 삶이 구현되는 대한민국 최초 프리미엄 리조트 이자 대한민국을 대표하는 하이엔드 주거 브랜드로 확고히 자리매김하도록 하겠다”고 강조했다.