- AI 대기압 주사현미경(Eirtron 300-AI) 핵심 기술 집중 논의

비전넥스텝㈜(대표 송주영)은 ㈜코셈와 공동 주최한 ‘COXEM Tech Workshop 2025 - AI 글로벌 빅테크 과제 Eirtron 개발 및 활용 제안 세미나’가 지난 11월 14일(금) 코셈 신사업본부 대회의실에서 개최됐다.

이번 워크숍은 코셈이 개발 중인 AI 기반 대기압 주사전자현미경(Eirtron 300- AI)의 기술적 방향성과 산업 적용 전략을 논의하기 위해 마련된 자리다. 대학·연구기관 전문가 및 비전넥스텝 관계자가 참석해 공동 연구 성과와 향후 협력 계획을 공유했다.

이날 ▲대기압 환경형 BSE/SE 검출기, ▲반도체 Advanced Package 공정 적용 가능성, ▲헬륨 유동 기반 챔버 최적화 등 Eirtron 고도화에 핵심적인 기술이 집중적으로 논의됐다. 참석자들은 특히 대기압 상태에서 고해상도 전자빔 이미징을 구현하기 위한 구조적 개선, AI 기반 결함 분석 자동화 기술, 반도체·소재 분야로의 확장 가능성을 검토하며, Eirtron의 산업적 활용성을 재조명했다.

코셈 관계자는 “이번 워크숍을 통해 Eirtron 기술이 반도체 패키징 검사부터 신소재·바이오 분석까지 폭넓은 분야에서 경쟁력을 발휘할 수 있음을 확인했다”고 설명했다. 이어 “특히 산학연이 함께 Eirtron의 기술 로드맵을 점검하고 협력 체계를 강화하는 의미 있는 자리였다”며 “AI 대기압 주사현미경 분야의 시장 선도를 위해, 후속 세미나와 실증 프로젝트를 확대할 것”이라고 밝혔다.

한편, 코셈은 AI 자동 이미지 분석, 결함 검출, 고해상도 재구성(Reconstruction) 기능을 탑재한 Eirtron 300-AI 개발을 본격 추진 중이며, ETRI 및 국내 대학 연구진과 핵심 모듈을 공동 연구하고 있다.