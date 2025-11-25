결제·쇼핑 내역 등 결합해 금융상품 접근성 개선 빅데이터 활용한 공동 마케팅·서비스 강화 계획

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재는 지난 24일 서울 서초구 삼성화재 본사에서 네이버페이와 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다.

이날 협약식에는 박민재 삼성화재 부사장과 조재박 네이버페이 부사장을 비롯한 두 회사 관계자가 참석했다.

이번 협약을 통해 두 회사는 각 사의 금융·결제 데이터를 결합하고, 기존 금융사와 차별화된 상품을 개발해 다양한 서비스를 제공할 예정이다. 카드, 대출 등 전통적인 금융거래 정보만을 활용하는 개인신용평가에 네이버페이의 결제 정보, 쇼핑 내역 등 다양한 비금융 대안 정보를 적용해 금융상품 접근성을 개선할 것으로 기대된다.

이 외에도 ▷고객 맞춤형 금융 상품 개발 ▷빅데이터를 활용한 고객 서비스 강화와 공동 마케팅 추진 등 지속 가능한 협업 모델의 구축을 위해 노력해 나가기로 했다.

삼성화재 관계자는 “두 회사가 가진 역량을 조화롭게 발휘해 차별적인 서비스를 선보일 계획”이라며 “성공적 시너지 모델을 이뤄내 고객서비스 수준을 향상하도록 할 것”이라고 말했다. 네이버페이 관계자도 “이번 제휴가 대출 접근성을 높이는 성공적인 혁신 사례가 될 수 있도록 적극 협력하겠다”고 말했다.