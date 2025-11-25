현대지에프홀딩스 “어린이 교통안전 개선”

[헤럴드경제=신현주 기자] 현대백화점그룹 지주회사인 현대지에프홀딩스는 광주광역시 북구에 있는 서림초등학교 정문과 후문 앞 교통사각지대에 스마트 교통안전 솔루션인 ‘스마트 아이(Smart Eye·사진)’를 설치했다고 25일 밝혔다.

이번 활동은 ‘세이프 스쿨(SAFE SCHOOL)’ 캠페인의 일환이다. 초등학교 인근에 사고 예방을 위한 AI(인공지능) 카메라, LED 모니터, 스피커 등을 설치해 운전자와 보행자에게 위험을 알리는 교통안전 솔루션 구축 사업이다.

현대백화점그룹은 이번 스마트 아이 두 대를 설치하는데 필요한 1억원을 지원했다. 지난 2023년에는 서울시 관악구에 있는 원신초등학교와 청룡초등학교에 스마트 아이를 설치하기도 했다.

한편 현대백화점그룹은 ‘리그린(Re.Green), 위드림(We.Dream)’을 그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 슬로건으로 삼고, 환경보호와 사회공헌을 통해 지역사회와 소외계층을 아우르는 다양한 활동을 펼치고 있다.

현대지에프홀딩스 관계자는 “미래의 주역인 어린이들의 교통안전 개선에 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회에 안전망을 구축하는 다양한 활동을 펼칠 것”이라고 말했다.