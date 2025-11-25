㈜슬리밍고그룹 엄태호 대표가 ‘성공을 만드는 바른 자세의 힘’이라는 패러다임을 담은 자기계발서 ‘라이프 포스’를 출간했다.

㈜슬리밍고그룹은 제주에 본사를 둔 자세건강관리 전문기업으로 바른 자세와 체형 만들기 서비스를 제공하는 한편, 기능성 자세 교정 제품을 개발하며 ‘건강한 습관, 날씬한 습관’이라는 슬로건으로 기업을 운영 중이다.

슬리밍고그룹 엄태호 대표는 16년간 바른자세를 연구해 왔으며, 엄 대표는 “국내·외 수많은 사례와 데이터를 통해 무너진 자세가 에너지·감정·집중·성과를 동시에 무너뜨린다는 사실을 보여준다.” 라며, “그리고 그 반대도 분명하다. 자세가 정렬되면 몸이 정렬되고, 감정·집중·성과의 흐름이 다시 살아난다.”라고 전했다.

올 11월에 출간된 ‘라이프 포스’는 이러한 엄 대표의 철학이 담겨져 있는 자기계발도서로 ‘자세’에 대한 통찰을 던지는 한편 흐트러진 생활 자세로 무너진 몸을 회복하는 방법, 자세를 감정과 집중, 의사결정과 연결하는 새로운 성과전략 ‘포스 퍼포머’에 더해 16년 연구로 완성된 자세 정렬 루틴 등 ‘자세’와 관련된 다양한 자기계발 방법을 담고 있다.

특히 책 속의 QR 코드를 통해 학생·직장인·시니어 등 연령별·직업별 맞춤 9분 루틴 영상을 제공하며, 엄 대표는 “‘라이프 포스’는 단순히 읽는 책을 넘어 바로 행동으로 이어지는 실천형 콘텐츠를 지향한다.”라고 전했다.

한편, 저자인 엄 대표는 바른자세습관연구소 소장을 맡고 있으며, 12초에 자세 분석 어플 ‘플레이 슬리밍고’ 개발 및 봅슬레이·스켈레톤 국가대표팀 경기복 제작 등에 참여해 왔으며, 본 책을 통해 “성공은 체력이 아니라, 정렬에서 시작된다. 오늘 9분의 자세가 내일을 바꾼다.”라는 메시지를 던지고자 한다고 밝혔다.