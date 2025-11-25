국내 유료방송 플랫폼 최초 유튜브 골드버튼 트로트·휴먼다큐 등 생활 밀착형 콘텐츠 제공

[헤럴드경제=차민주 기자] LG헬로비전은 자사 대표 유튜브 채널 ‘헬로라이프’가 지난 16일 100만 구독자를 돌파했다고 25일 밝혔다. 이로써 국내 유료방송 플랫폼 최초로 유튜브 골드버튼을 받게 됐다.

헬로라이프는 트로트·휴먼다큐·여행·메이크오버 등 생활 밀착형 콘텐츠를 중심으로 선보이는 유튜브 채널이다.

LG헬로비전에 따르면 헬로라이프는 지난 2021년 10월 10만, 지난 2023년 11월 50만 구독자를 넘어서며 성장세를 이어온 끝에 이번 성과를 이루게 됐다. 지역 기반 케이블TV SO가 단독 콘텐츠로 100만 구독자를 확보한 것은 이례적이다.

해당 채널의 100만 구독자 돌파는 지역 콘텐츠 파워가 통했다는 점에서 의미가 있다. 헬로라이프는 지난 2021년 하반기 ‘장윤정의 도장깨기’를 기점으로 구독자 유입이 본격 확대됐다. 이후 ‘호동s 캠핑존 골라자봐’, ‘우리동네 클라쓰’, ‘북유럽 with 캐리어’ 등 오리지널 예능 콘텐츠를 강화하며 시청층을 확보했다. 특히 트로트·예능 콘텐츠로 대중의 관심을 끌어모으며 채널 인지도를 높였다.

LG헬로비전은 시청자 의견과 영상별 성과 지표를 참고해 콘텐츠의 방향성을 다듬는 등 변화하는 미디어 환경에 맞춰 제작 방식을 조정했다고 밝혔다. 헬로라이프를 통해 숨겨진 지역 이야기를 지속해서 발굴해 시청자와 소통을 이어가겠단 방침이다.

주제철 LG헬로비전 CP는 “헬로라이프 채널의 100만 구독자 달성은 지역 SO가 자체 콘텐츠만으로 만들어낸 성과라는 점에서 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 진정성 있는 오리지널 콘텐츠를 선보이며 시청자 일상에 가까이 다가가는 채널로 성장해 나가겠다”고 말했다.