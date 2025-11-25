[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]경북 고령군의회는 성원환 의원이 경북도시군의장협의회가 선정한 2025년 경북도의정봉사대상을 수상했다고 24일 밝혔다.

성 의원은 현장에서 직접 군민의 목소리를 듣고 군정 전반의 발전 방향을 제시해온 점을 높이 평가받았다.

성 의원은 9대 고령군의회에서 의회 운영의 효율성을 강화하고 군민과의 소통 창구를 넓히는 데 집중해왔다. 지역현안 해결 과정에서는 군민과 행정기관 사이를 잇는 가교 역할을 수행하며 실질적 변화를 이끌 정책을 꾸준히 발굴해왔다.

고령군 대가야종모대제 봉행위원회 지원 등에 관한 조례안, 고령군의회 지방공무원 인사 규칙 일부개정 규칙안 등 여러 조례안을 대표발의하며 지역문화 진흥과 조직 운영 개선에 기여했다.

또 행정사무감사에서는 지역농업 발전 전략 마련, 지역축제 프로그램 개선, 지역경제 활성화 방안 등 군정 핵심 분야를 점검하고 대안을 제시하며 의회의 책임성을 높였다.

성원환 의원은 “이 상은 고령군민들의 신뢰와 지지 덕분에 받을 수 있었다”며“앞으로도 주민의 삶이 더 나아질 수 있도록 현장을 더욱 꼼꼼히 살피고 군민과 함께 소통하며 책임있는 의정활동을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.